Jean Pascal vs. Dmitry Bivol EN VIVO: lucharán este sábado (10:00 pm. EN VIVO ONLINE vía Canal Space / HBO) por pelea de boxeo en el Hard Rock Hotel Casino Atlantic City por el título semipesado de la AMB.

El vigente campeón de la categoría, Dmitry Bivol, defenderá su título por tercera ocasión tras vencer a Trent Broadhurst, Sullivan Barrera e Isaac Chilemba. El ruso, nacido en San Petersburgo, mantiene un invicto de 14 peleas, 11 de ellas por nocaut.

Dmitry Bivol vs. Jean Pascal: horarios de la pelea



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (domingo 25 de noviembre)

Argentina - 12:00 a.m. (domingo 25 de noviembre)

Uruguay - 12:00 a.m. (domingo 25 de noviembre)

Paraguay - 12:00 a.m. (domingo 25 de noviembre)

España - 4:00 a.m. (domingo 25 de noviembre)

"Creo que puedo obtener un nocaut, por supuesto que haré esto. La gente quiere ver nocauts", afirmó en la previa, Dmitry Bivol, a la promotora Main Events. El boxeador de 27 años tiene a su favor la movilidad y pegada por su juventud.

Al frente estará Jean Pascal -de 36 años- que tiene un registro de 33 victorias de sus 40 peleas. Steve Bossé fue la última víctima del canadiense, rival al que le ganó en julio pasado.