Una reciente publicación del diario 'The Sun', rebotada por el medio español 'El País', reveló una profunda crisis matrimonial entre José Mourinho y su esposa Matilde Faria, luego que el medio británico informase con detalles una larga relación extramatrimonial del estratega portugués.

Según la publicación de 'The Sun', José Mourinho habría mantenido una relación paralela durante ocho años con Prue Carter Robinson, una rubia once años menor que él.



La noticia tomó amplia relevancia en las vísperas de Navidad y a la par que se oficializaba la salida del entrenador José Mourinho, pero nueva información esparcida por 'The Sun' y rebotada en 'El País', indican que el técnico portugués aún seguiría con su esposa Matilde Faria y que habrían pasado las fiestas de fin de año juntos, y al lado de sus dos hijos, en El Algarve, un región meridional de Portugal.

José Mourinho fue despedido de los dos últimos clubes a los cuales dirigió: Chelsea y Manchester United. (Foto: AFP)

Todo comenzó en el año 2010, José Mourinho dirigía al Real Madrid y realizaba esporádicas salidas a Londres; pero, durante el 2013, las visitas se habrían intensificado. Curiosamente, en ese periodo dirigía al Chelsea y los resultados no fueron los esperados.

Prue Carter Robinson, la amiga de José Mourinho según 'The Sun', tenía varias fotos con el entrenador portugués en sus redes sociales. Desde paseos en la playa, hasta copas de vino en Madrid. La ex alumna del colegio femenino Grey Coat Hospital, y trabajadora de IBM, fue visitada por la prensa inglesa en su lujosa casa valorizada en 1.3 millones de euros en el norte de la Londres. La mujer fue preguntada por la relación que llevaba con el estratega portugués a los que respondió, según 'The Sun', "de manera muy nerviosa no sé de qué me hablan".

José Mourinho, 'The Sun' reveló la vida oculta e infidelidades del ex técnico del Manchester United. (Foto: AFP)

Pero existe otro antecedente de una presunta infidelidad de José Mourinho. En el año 2007 el técnico portugués habría mantenido una relación con una dueña de una boutique. Según la información de 'The Sun', esto sucedió cuando 'The Special One' aún trabajaba en Portugal. La mujer, sorprendida por el asedio de los periodistas, comentó que Mourinho le dijo "que se estaba separando de su mujer porque no era feliz" y afirmó también que ella "estaba segura de que él decía la verdad", explicó.

Todo esto contrasta con 30 años de relación entre José Mourinho y Matilde Faria. Enamorados desde la adolescencia, se casaron en el año de 1989 y hoy tienen dos hijos. Además Tami, conocida así entre las familias Mourinho-Faria, fue la consejera del técnico e influenció en él para que no dirigiera a la selección de Inglaterra en el 2008 y optara por manejar al Inter de Milán. Decisión que al final lanzaría a la cúspide de la estratosfera la carrera profesional del entrenador múltilple campeón de Champions League.

"El secreto en todo es el amor. Si tienes éxito en un trabajo es porque lo amas, y si te va bien en tu familia es porque en ella se aman los unos a los otros", habría comentado José Mourinho sobre su esposa Tami hace algunos años. Lo real es que hoy por hoy, el entrenador vive en un lujoso hotel en Manchester, mientras que su familia permanece en Londres.

Justicia divina o desconcentración, el declive de la carrera profesional de José Mourinho ha coincidido con el inicio de su relación con Prue Carter Robinson. No se fue bien del Real Madrid, consiguió títulos menores con el Chelsea y Manchester United y fue despedido. Se peleó con Cristiano Ronaldo, Pepe, Roman Abramovich y Paul Pogba.

'The Sun' también detalló que Mourinho pasó las fiestas de fin de año con sus dos hijos y su madre. Ubicados en una localidad alejada de Setúbal, su pueblo natal, la familia se instaló en Algarve y los medios locales indican que también los acompañó su esposa Tami, la artífice, en parte, de los mejores éxitos deportivos de 'The Special One'.