Marcelo Gallardo y Hernán Crespo tuvieron duro cruce de comentarios y calificativos por el corte de luz

En el marco del River Plate vs. Banfield por la fecha 19° de la Superliga Argentina, el técnico Marcelo Gallardo y el entrenador Hernán Crespo se lanzaron varias frases ofensivas por el corte de luz que afectó el cotejo.

El encuentro tuvo la particularidad que en los bancos estuvieron sentados dos entrenadores que fueron compañeros en River y en la selección argentina, Crespo y Marcelo Gallardo, quienes se abrazaron al inicio y luego tuvieron algún entredicho cuando el cotejo estuvo parado.

El técnico de Banfield Hernán Crespo, intentó reducir la tensión y declaró que no existió ninguna discusión con el estratega de River Plate Marcelo Gallardo.

"No discutí. Lo conozco y no pasa nada. Entiendo que quería desestabilizar y frente a esa situación que veía comprometida me quiso acusar a mí. Le dije que no soy electricista", afirmó Hernán Crespo.

El técnico Hernán Crespo continuó y también lanzó una irónica frase sobre Marcelo Gallardo. "Ya está, como lo dije a otros colegas, Marcelo es un gran jugador de truco. Hasta mintiéndome creía que me iba a incomodar y no me movió un decibel", pronunció el ex '9' de River Plate.

El estratega, recientemente elegido como el mejor de América, Marcelo Gallardo fue más directo y encaró a Hernán Crespo. Y aseguró que todo ocurrió con premeditación.

"Fue adrede (el corte de luz), pero no voy a hacer una polémica con eso porque el partido estaba empatado 0-0 y ellos estaban mejor que nosotros. El corte de luz no favorecía a nadie, pero sé cuáles fueron los motivos y no voy a juzgar a nadie", aseguró Marcelo Gallardo.