Claudio Pizarro anunció su retiro: para el peruano este es su mejor gol en la Bundesliga | VIDEO

Este viernes, Claudio Pizarro sorprendió al anunciar que la presente temporada será la última de su carrera. El delantero de 40 años dio a conocer su decisión en conferencia de prensa, durante la pretemporada con Werder Bremen.

► Claudio Pizarro anunció su retiro: "Este será mi último año, ya lo he hablado con todos"

"Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz", afirmó Pizarro.

Haciendo un repaso a su carrera, llena de goles en Alemania, ¿cuál es la mejor anotación que hizo? El propio Claudio Pizarro respondió esta pregunta al diario "Marca" de España hace dos años.

Fue en el 2001 ante el Schalke 04. Tras un pase largo, Pizarro controló de forma genial y definió colgando al portero. Un verdadero golazo.

Para Claudio Pizarro, el gol que le marcó al Schalke en el 2001 fue el mejor que anotó en la Bundesliga. (Video: YouTube)

"Me quedo con ese tanto por la dificultad. Controlé un balón en el aire e hice un sombrero al portero", explicó el peruano sobre aquel recordado gol.