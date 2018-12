Jefferson Farfán llegó al Perú para pasar las fiestas junto a su familia. En Instagram compartió un video junto a su mejor hijo, el cual se volvió viral en las redes sociales.

El delantero del Lokomotiv de Rusia es capaz de driblear a los mejores defensas del mundo pero no pudo hacer lo mismo ante la lista de regalos que le dio su hijo. A pocos días de la Navidad, el pequeño Jeremy sorprendió al atacante con sus pedidos para este 25 de diciembre.

"¿Qué has traído hijito? No lo puedo creer. Ah, tu lista. ¿Todo eso tengo que comprar hijito?", dice Jefferson Farfán, quien no pudo evitar reírse ante la mirada de su hijo.

Jefferson Farfán y la sorpresa que le dio su hijo a pocos días de la Navidad. (Video: Instagram - Foto: Captura).

Jefferson Farfán lleva tres goles en la Premier League Rusa. El 22 de marzo el Lokomitiv se enfrentará al Zenit de San Petersburgo y para esa fecha la ‘Foquita’ ya debería estar con su equipo.