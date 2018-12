Bucks vs. Knicks EN VIVO vía ESPN: Giannis Antetokounmpo se presente en el Madison Square Garden

Bucks vs. Knicks EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre los equipos de Milwaukee Bucks vs. New York Knicks este martes 25 de diciembre, en el Madison Square Garden de New York, en duelo por la NBA, desde las 12:00 a.m. (hora peruana) y con transmisión de ESPN.

Este encuentro de basketball será transmitido por la señal de ESPN para Latinoamérica. En Estados Unidos por Fox Sports Wisconsin e ESPN NY. En Canadá por TSN. En España por Movistar Deportes.

Milwaukee Bucks son los líderes de la División Central de la NBA, aunque la jornada pasada cayeron en campo del Miami Heat por 91-115, cortando una racha de 4 victorias al hilo.

Giannis Antetokounmpo ha liderado a los Bucks a liderar la División Central de la NBA. (Foto: AFP)

El alero Josh Richardson aportó 16 tantos para los Heat de Miami, que sumaron su cuarta victoria consecutiva al ganar 94-87 a los líderes de división, los Bucks de Milwaukee.



Los Bucks (22-10) sumaron su tercera derrota en los últimos 10 partidos y continúan liderando la División Central.

En tanto, los New York Nicks, últimos en la División Atlático y con 4 derrotas consecutivas, vienen de caer ante el Atlanta Hawks, por 107-114. Los Knicks (9-25) contaron con el liderazgo de Emmanuel Mudiay, que encestó 32 puntos.

Bucks vs. Knicks - horarios en el mundo



11:00 horas en México

12:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

13:00 horas Venezuela, Bolivia

14:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

15:00 horas en Brasil

18:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

20:00 horas en Catar y Arabia Saudita

01:00 horas del miércoles en China

02:00 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur.