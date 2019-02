Roger Federer vs. Borna Coric EN VIVO: se miden por la semifinal del Abierto de Dubái 2019

Roger Federer vs. Borna Coric EN VIVO ONLINE: sigue EN DIRECTO el partido por semifinales del Abierto de Dubái 2019. El duelo está programado para este viernes 1 de marzo desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y será trasmitido vía ESPN.

El suizo Roger Federer, séptimo en el ránking ATP, se impuso al húngaro Marton Fucsovics por 7-6(5) y 6-4 en un partido que se fue casi hasta las dos horas y se enfrentará al croata Borna Coric en busca de su titulo número 100 como profesional.

Roger Federer vs. Borna Coric EN VIVO: a qué hora se juega el partido

Perú - 10:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Ecuador - 10:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

España - 16:00

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 10:00 p.m.

El cruce se paró a los 40 minutos de juego cuando el partido estaba 5-5 hasta que amaino levemente la lluvia. Finalmente Federer se hizo con un muy disputado primer set, en el que rompió el servicio del húngaro hasta en tres ocasiones durante el 'Tie break'.

En la segunda manga el suizo pudo imponer su ritmo definitivamente a partir del séptimo juego, desde el que no volvería a ceder ninguno más a un Fucsovics que llevaba diez victorias y cinco derrotas en 2019.

Federer sigue sin conocer la derrota en los cuartos de final de este torneo de Dubai que ha ganado en siete ocasiones, Coric será su próximo rival en su camino al que podría ser su titulo número cien como profesional, solo superado por el estadounidense Jimmy Conors, que logró 109.

El croata se impuso en dos horas y 28 minutos al tenista georgiano Nikoloz Basilashvili por 4-6, 6-2 y 7-6.