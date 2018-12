River Plate vs. Al-Ain EN VIVO: día, hora y canal por la semifinal del Mundial de Clubes 2018

Todo confirmado. River Plate ya conoce a su rival de semifinales en el Mundial de Clubes. El Al-Ain venció al Esperánce de Tunis y luchará con el elenco 'Millonario' por el pase a la final del certamen, que reúne a los clubes campeones de cada confederación, además de un equipo del país anfitrión.

River Plate y Al-Ain se enfrentarán, este martes 18 de diciembre, en el Estadio Hazza bin Zayed, de Al Ain, la cuarta mayor ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. El partido está programado para las 11:30 a.m. (hora peruana) y 1:30 p.m. (hora argentina), con transmisión de Fox Sports.

Ecuador - 11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

México - 10:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Paraguay - 1:30 p.m.

España - 5:30 p.m.

River Plate, campeón de la Copa Libertadores tras la victoria sobre Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu, hará su segunda presentación en el Mundial de Clubes. En el 2015, el cuadro que dirige Marcelo Gallardo perdió 3-0 ante Barcelona en la final.

El Al-Ain, campeón de la Liga Árabe del Golfo (EAU) 2017-18, dejó en el camino al Esperánce de Tunis, representante de África. El cuadro emiratí goleó 3-0 a los tunesinos, con goles de Mohamed Ahmad, Hussein El Shahat y Bandar Mohammed.

El ganador de la llave River Plate-Al Ain se medirá con el vencedor del choque entre Real Madrid y Kashima Antlers, por el título del Mundial de Clubes.