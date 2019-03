Entel Challenge Desafíate: ¡Hoy empieza el primer reto del año!

Correr implica disciplina y constancia, y no hay mejores maneras de obtenerlas que participando en el Entel Challenge Desafíate, cuyo objetivo es acumular, durante dos semanas, 42 km. De cumplir el kilometraje, entrarás a un sorteo con más de 80 premios con diversos productos que te ayudarán a mejorar tu performance.



Este desafío, no es una maratón tradicional en el que tienes un punto de partida y llegada, pero sí es una competencia que requiere de tu motivación y compromiso para correr todos los días, lo cual será registrado por la app de Sportafolio.



Para inscribirte es muy simple, solo son tres pasos:

1. Desde tu Smartphone, conéctate a la app de Sportafolio (iOS y Android).

2. Si no cuentas con esta app, puedes usar Strava, Runnkeeper, Fitbit o la de tu preferencia.

3. Luego, ingresa a este link y listo. ¡Empieza a correr este primer challenge del año!



¿Cuáles serán los premios para este año?

En este primer desafío del año, Entel, Sportafolio y El Comercio ofrecen nuevos premios para los corredores. Aquí la lista completa:



1. Motorola: 6 celulares Moto E5 plus (6 ganadores)

2. Asics: 10 pares de zapatillas Asics (10 ganadores)

3. Asics: 2 mochilas Asics (2 ganadores)

4. Garmin: 10% de descuento en productos (Top 30 del ránking)

5. All Running Peru: 1 botella Nomad y 1 pack de barras de proteína ANKU (2 ganadores)

6. Fitness Pass: 3 membresías de 8 Pass (3 ganadores)

7. Camofit: 5 premios de 2 cajas Camofit (5 ganadores)

8. Sportafolio: 5 premios de 400 pts Sportafolio (5 ganadores)

9. Rehidratante: 17 ganadores de 4 six pack cada uno (17 ganadores)

10. Snap Perú: 1 canasta de productos

11. Nutrishake: 30 packs de 12 galletas

12. Glacial: 3 kits de Glacial (3 ganadores, un kit para cada uno)

13. Kuntu Cup: 2 vasos gotas y 1 alto (3 ganadores)



¿Y si no puedo salir a correr?

No te preocupes, puedes acumular kilómetros corriendo desde una trotadora, cuyo tiempo debe ser mayor de cinco minutos y menor a una hora. Además, todos los inscritos en este desafío podrán decidir, dónde y cuándo iniciar a correr.



Tips para correr los 42 km

Si es tu primera vez participando en estos retos, aquí te dejamos algunos consejos para que logres cumplirlo.



1. Puedes correr 6k interdiario o 3k diarios.

2. Elabora un plan de entrenamiento de acuerdo a tu nivel de resistencia.

3. Puedes llamar a algún familiar o amigo, así tu actividad física será más divertida.

4. Debido a que marzo es uno de los meses más calurosos, siempre mantente hidratado antes, durante y después de correr.

5. Calienta o estira, entre 15 a 20 minutos, antes de empezar tu sesión, así evitarás lesionarte.



Recuerda que al terminar la competencia, todos los corredores que acumularon 42 km, entran a un sorteo que se realizará en jirón Santa Rosa 247 (ex jirón Miro Quesada) piso 8, Lima, sede diario El Comercio de 3:00 p.m a 4:00 p.m., ante la presencia del notario público.