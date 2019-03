Entel Challenge Desafíate: ¿Por qué es importante correr con zapatillas de running?

Para salir a correr puedes usar la ropa deportiva que tengas en casa, pero no cualquier zapatilla. Al elegir el calzado adecuado para hacer running debes tomar en cuenta diferentes variables que garanticen tu buen rendimiento y bienestar. Gonzalo Urandurraga, Máster en podología deportiva, asegura que el principal motivo por el que un runner debe utilizar zapatillas especiales es el de prevenir lesiones.



Es importante recordar que el running es un deporte de impacto repetitivo y constante a lo largo de la práctica deportiva, es por ello que las zapatillas que uses deben tener unas características específicas tanto de peso como de amortiguación, sujeción y una ligera elevación del talón para descargar la musculatura de la cadena posterior, que es una de las zonas donde más patologías se generan en el running.



El riesgo de sufrir daños físicos , aumenta en gran medida cuando no utilizamos la zapatilla adecuada

¿Qué características deben tener?

Tomar la decisión acertada va en función de distintos factores que nos cuenta el podólogo deportivo Urandurraga. El peso del cuerpo es una de ellas, también lo es la velocidad y la intensidad de nuestra práctica ya que la frecuencia con que salgamos a correr y el kilometraje que sumemos con nuestras zapatillas determinarán su vida útil.



El tipo de superficie también es importante. Debemos tener en cuenta dónde vamos a correr para elegir las zapatillas. Existe calzado especial para distintas zonas, como asfalto, montaña o mixtas. Seleccionaremos el par ideal en función de la fijación que querramos tener en la superficie.



Otra de las principales características de las zapatillas deportivas es el drop. Es decir, la diferencia de altura entre el talón y la parte anterior de la zapatilla. En función de la pisada, musculatura y fisonomía, está indicada un mayor o menor drop.



Los errores más comunes

El triatleta y fit coach Junior Cerna nos cuenta algunas equivocaciones que se acostumbran cometer a la hora de elegir las zapatillas de running.



1. Confiar demasiado en el rendimiento que un modelo de calzado le ha dado a alguien. Las zapatillas que funcionan bien para una persona, no necesariamente serán igual de útiles para ti, debido a las variables que hemos mencionado anteriormente.



2. Escoger una zapatilla por su estética. Junior Cerna recomienda evitar dejarse llevar por la apariencia y no comprar una zapatilla por ser bonita o colorida sino por su funcionalidad.



3. Creer que tener unas buenas zapatillas te garantizará ganar maratones. Hay calzados hecho para atletas de élite que no nos servirán de la misma manera a todos, por ello no podemos esperar que solo por correr con zapatillas de alta gama, obtendremos tiempos mejores en las carreras. Los resultados mejoran, en su mayor parte, por la dedicación en el entrenamiento.



El Dato

►Cerna recomienda utilizar al menos dos pares distintos de zapatillas y alternarlos para permitir que descanse el material.