Por ser un mes de muchos compromisos y todo el ajetreo de las fiestas, se puede pensar que no hay espacio para más carreras. Sin embargo, todo runner sabe que todavía quedan muchos días para correr.



Así, hemos elaborado la siguiente lista para que no solo corras en búsqueda del regalo prometido, sino que también te consolides como runner en este último tramo del año. ¡Llegó la hora de cerrar con broche de oro el 2018!



1. Piura Night Run 10K. Este 1 de diciembre regresa a Piura la fiesta deportiva más importante de la región norte: ¡Piura Night Run! La sexta edición reúne a más de 3.000 runners, quienes se disputan la “Copa Ejército del Perú” y el boleto a la gran maratón de Sao Paulo en Brasil.

2. Half Marathon Des Sables Perú 120K. Del 1 al 9 de diciembre, en el desierto de Ica, se corre la 'Half Marathon Des Sables Perú'. Son 120 kilómetros entre tormentas de arena, desniveles de hasta 300 metros, y el ya conocido inclemente clima desértico.

3. Sudamericano de Trail y Montaña 7k/15k/42K (Uruguay). La belleza de las sierras de Minas se conjuga con la pasión por el running en el Sudamericano de Trail y Montaña por naciones, que se realiza entre el 1 y 2 de diciembre en Lavalleja, a 120 km de Montevideo. Son 12 los atletas que representan al Perú en esta gran competencia.

4. Maratón Popular de Lima (Mápoli) 42K. La primera Maratón Popular de Lima se lleva a cabo este 2 de diciembre en la Costa Verde. La denominada ‘maratón más rápida del Pacífico’ se presenta como una grandiosa oportunidad para batir récords personales y acceder a las carreras internacionales más importantes del momento. Para esta edición también se han establecido las distancias 10K y 21K.

Toma nota de las siguientes carreras y no dejes de correr. El Comercio

5. Carrera por los Valores 5K y 10K. El running no solo es un deporte masivo, sino que también ha demostrado ser un gran agente del cambio social. El Comercio y el Dorado Investments se unen para promover la cultura ética, los valores y la equidad de género en el mercado peruano a través de la Carrera por los Valores 5k y 10k del 2 de diciembre.

Se puede participar en grupos de 15 personas. Se promedian los tiempos de los participantes y el equipo con mejor tiempo gana.

6. El Cruce Columbia 2018 100K (Argentina-Chile). La edición número 17 del Cruce Columbia arranca el 6 de diciembre en Pucón, Chile. Cientos de runners aventureros correrán durante tres días y vivirán en medio de las montañas, con el único objetivo de cruzar los Andes, uniendo Argentina y Chile.

Nuestro compatriota Remigio Huamán conquistó la ultramaratón el año pasado.

7. Trote de Aniversario Penta Run 10K. Penta Run invita a todos a celebrar su cuarto aniversario con una fiesta 10k llena de sorpresas. La cita es el domingo 16 de diciembre desde las 7:00 a.m., en el Parque Olímpico del Pentagonito de San Borja. También habrá una carrera para los más pequeños y una competencia de 4K, titulada como la ‘vuelta más rápida al Pentagonito’.

8. La Vuelta a San Isidro 8K. Este 16 de diciembre regresa una carrera familiar que ya es todo un clásico de la Navidad: La Vuelta a San Isidro 8K & 4K. Se espera la presencia de 4 mil atletas

9. La Carrera de la Amistad 2,5K. Este 16 de diciembre la familia tiene un gran motivo para juntarse en el evento My Little Pony Friendship Run 2,5K 2018: "La Carrera de la Amistad", organizada por Now Producciones, con el apoyo de Perú Runners.

10. Yo Soy Sus Ojos 10K. La Navidad se adelanta con la carrera YSSO 10K, organizada por la asociación para invidentes “Yo Soy Sus Ojos”. Sé parte de esta noble causa y corre por un Perú más inclusivo. El evento se llevará a cabo el 23 de diciembre en el Parque Washington.

11. Trote Navideño 14K. Prepárate para correr a ritmo de villancicos el 25 diciembre en el VIII Trote Navideño, carrera que se realiza desde el Óvalo de Miraflores hasta el Cristo del Morro Solar (ida y vuelta). La única condición es asistir con polo rojo o verde, además de un gorro navideño.