Para hablar sencillo, las ampollas son pequeñas bolsas de líquido que se forman en las capas superiores de la piel. La mayor parte de las veces aparecen por un mal uso de zapatillas, ya sea porque son demasiado grandes y tienden a causar fricción entre el pie y el calzado, o porque someten al pie a una presión excesiva.

Otra de las razones son la humedad y el calor. En épocas calurosas son más frecuentes, ya que al aumentar la sudoración se crea un medio más húmedo que favorece la “maceración” y debilita la piel contribuyendo a su aparición.



En ambos casos hay que destacar la importancia de las medias que usamos.

Una media que mantenga la humedad o que tenga costuras en las zonas de presión puede ser la culpable. Es importante usar medias que mantengan el pie fresco, evacuando el sudor y la humedad y que no tengan costuras cuyo relieve pueda facilitar la creación de la ampolla por roce.

El podólogo del Real Madrid y experto en biomecánica, Víctor Alfaro, del portal podoactiva.com, a medida de prevención contra las ampollas sugiere lo siguiente:

1. Uso de zapatilla correcta

La zapatilla tiene que ser de la medida justa, no debe ni presionar el pie ni dejarlo suelto. Es muy importante probar las zapatillas nuevas en distancias cortas. De esta manera, se puede ir apreciando cualquier signo de alarma como el enrojecimiento o el dolor puesto que la ampolla no aparece de inmediato.

2. Hidratar los pies

Es muy importante tener hidratados los pies. Para ello, recomienda utilizar una crema específica para corredores de forma habitual ya que la piel de los pies es hasta 40 veces más gruesa que la de la mejilla. Su uso regular ayudará a mantener una correcta hidratación de los pies.

3. Uso de vaselina

Se recomienda utilizar vaselina en las zonas de mayor riesgo de generación de ampollas como son el talón y zona dorsal y lateral de los dedos. Muchos corredores también aplican un poco de vaselina por encima de la media para aminorar la fricción entre la zapatilla y el pie.

4. Proteger las zonas más sensibles

Si ya se han tenido ampollas en los pies con anterioridad aconsejamos proteger las zonas donde ya se han tenido previamente. Un truco es usar un poco de “piel artificial” sujeta con un esparadrapo en estos puntos más delicados.

Consejos de un runner

Además Salvador Ruiz, Coach del grupo Adidas Runners, nos recomendó lo siguiente para cuando corras, y así evitar las temibles ampollas:



•Usar medias de algunos centímetros más altas que la altura del talón o que no roce con el filo de la zapatilla, pues estas te pueden irritar la piel en contacto con el borde de la media y la zapatilla.



•Cuando te hidrates o cojas un vaso para beber, aprieta el vaso, toma pocos sorbos y en ese momento baja el paso o abre las piernas para que el líquido no moje el calzado, ya que correr con medias mojadas aumenta las posibilidades que salgan ampollas.



•Post carrera, si te salen ampollas, espera 2 o 3 días cuando tus pies no estén sensibles, y con una aguja desinfectada o esterilizada, puedes hacer que salga el líquido linfático, pero sin quitar la piel para que no se infecte. Además la herida debe estar al aire libre el mayor tiempo posible para que seque rápido.



Ya lo sabes amigo runner, a prestarle mayor atención a estas recomendaciones para que las temibles ampollas no interfieran en tus metas. Dicho esto...¡Inscríbete en el Entel Challenge Supera tu meta! Que nada te detenga al correr. Inscríbete aquí https://goo.gl/6Agbpu.