Juegos Panamericanos Lima 2019: conoce el recorrido completo de la maratón

A poco más de una semana para el inicio de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, ya se dio a conocer la ruta que tendrá la prueba de maratón, una de las más esperadas en el atletismo tanto por los atletas y público en general.



El punto de partida y llegada será el Parque Kennedy en Miraflores y tendrá un recorrido de 42.195 kilómetros en la categoría hombres y damas.



La competencia contará con varios punto de hidratación a lo largo del recorrido

El mapa con los puntos que recorrerá la maratón. Lima 2019

¿Cuál será el horario?

La hora de partida será a las 8:30 a.m. para damas, mientras que para varones una hora después, 9:30 a.m. Luego del disparo de salida, los corredores avanzarán por toda la avenida Arequipa, rumbo al Centro de Lima, pasando por los distritos de Miraflores, San Isidro, Lince y Jesús María.



Retornarán por la misma vía principal, para entrar por la avenida Pardo, los malecones de la Reserva y Cisneros; las avenidas Armendariz y Larco, hasta la meta final en el mismo Parque Kennedy.



Tomen sus precauciones si quieren ver este evento, ya que será uno de los días con mayor tráfico vehicular

Peruanos que nos representarán

La delegación peruana tendrá a los destacados Gladys Tejeda (medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2018 en Bolivia y primer lugar en la Maratón de México en 2017), Inés Melchor (medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2018), Cristhian Pacheco (especialista en largas distancias y el mejor sudamericano en la Maratón de Buenos Aires 2018) y Willy Canchanya (destacado maratonista con récord nacional en media maratón 2018, puesto 9 en la Maratón de Berlín 2018 y medalla de plata en la prueba de 1500 metros planos en los Juegos Suramericanos XI)



Los organizadores de los Juegos Lima 2019 con la finalidad de que este evento tenga la mejor presentación, recomiendan al público en general que sigan estos pasos:

-No lanzar objetos a la ruta de competencia. Por ejemplo, botellas, banderines, flores, globos, entre otros.

-No intentar refrescar a los atletas con botellas de agua, ya que tienen estaciones especiales de hidratación.

-No interferir en el circuito de competencia, sea caminando, corriendo o en bicicleta.

-No llevar mascotas, ya que pueden interrumpir la participación del atleta durante el evento.



Historia de la maratón

Esta competencia se inicia hace miles de años en Atenas, Grecia. El mito señala que el nombre maratón proviene de la leyenda de Filípides, mensajero griego que habría sido enviado desde Maratón a Atenas para anunciar la victoria de su ejército frente a los persas en la Batalla de Maratón (490 A.C).



La distancia que existe entre Maratón y Atenas, es de aproximadamente 40 kilómetros y este mensajero debió recorrerla velozmente ya que, si no llegaba a tiempo, los atenienses iban a quemar la ciudad y matar a los niños ante la creencia de haber sido derrotados en la batalla.



Afortunadamente, Filípides habría logrado la hazaña, y luego de correr los casi 40 kilómetros con sus últimas fuerzas, se habría desplomado frente a Atenas ante el grito de nenikhamen o nike, que significa «hemos vencido».



Maratón en los Panamericanos

Aquí te detallamos los atletas que obtuvieron la medalla de oro en las últimas tres ediciones:

Panamericanos 2015 – Toronto - Hombres

1. Medalla de oro: Richard Pérez – Cuba - 2:17:04

2. Medalla de plata: Raúl Pachecho – Perú - 2:17:13

3. Medalla de bronce: Mariano Mastromariano – Argentina - 2:17:45

Mujeres

1. Adriana Aparecida da Silva – Brasil - 2:35:40

2. Lindsay Flanagan – EE.UU. - 2:36:30



Panamericanos 2011 – México - Hombres

1. Medalla de oro: Solonei Silva – Brasil - 2:16:37

2. Medalla de plata: Diego Colorado – Colombia - 2:17:13

3. Medalla de bronce: Juan Carlos Cardona – Colombia - 2:18:20

Mujeres

1. Adriana Aparecida da Silva – Brasil - 2:36:37

2. Madaí Perez – EE.UU. - 2:38:03

3. Gladys Tejeda – Perú – 2:42:09



Panamericanos 2007 – Brasil - Hombres

1. Medalla de oro: Frank Caldeira – Brasil - 2:14:03

2. Medalla de plata: Amado García – Argentina - 2:14:27

3. Medalla de bronce: Procopio Franco – México - 2:15:18

Mujeres

1. Mariela Gonzáles – Cuba - 2:43:11

2. Márcia Narloch – EE.UU. - 2:45:15

3. Sirlene Pinho – Brasil – 2:47:36



El Dato

Se espera que cerca de diez mil personas acompañen a los deportistas alentando a lo largo del recorrido.