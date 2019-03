¿Cuáles son las principales frustraciones de un runner?

El running es un deporte que enamora. Salir a correr, segregar adrenalina y poner el cuerpo en marcha son actividades que benefician al runner y es normal que cuando lleva meses o años corriendo, empiece a asumir retos cada vez mayores. Sin embargo, un desafío siempre plantea dificultades en el camino. Ser capaces de superarlas es una tarea imprescindible para seguir adelante y descubrir una mejor versión de sí mismo.



La frustración en el runner puede presentarse como no poder bajar sus marcas, no poder participar en una carrera, lesionarse y no poder entrenar por carga de trabajo o estudios. Estas limitaciones pueden llegar a estresar a los corredores, sobre todo para quienes no tienen experiencia y están empezando a hacerse un nombre en el mundo del running.

Este es el caso de Anghi Paucar, corredora que entrena con el Programa de Maratonistas del profesor Rodolfo Gómez junto a atletas de alto nivel como Clara Canchanya, Gladys Machacuay y Jovana de la Cruz. Ella este mes se dispone a superar su mayor desafío y frustración como runner: bajar sus marcas, sin embargo sabe que no es fácil.



La lucha por bajar las marcas

El principal objetivo de Anghi es aumentar su ritmo y quedar entre los primeros puestos en el Entel Challenge Desafíate. La runner de Huancayo está participando por primera vez de esta competencia que la reta a acumular 42km del 4 al 17 de marzo. Su mayor recorrido como atleta ha sido 21km, es por ello que este desafío está suponiendo el reto más grande que ha asumido en este deporte.



Para lograrlo y bajar su marca, Anghi afirma no correr solo dando vueltas sobre un circuito, sino que sube cerros y hace rutas extensas. “Es mi primera participación y quiero dar todo de mí. Todo el esfuerzo está en uno mismo, solo nosotros somos capaces de dominar nuestra mente”, señala.

Esta es una de las medidas que le está funcionando a la atleta y que puede servir a muchos más corredores con su mismo problema.

Temor a lesionarse

El running es una forma de superarnos a nosotros mismos. Es por ello que muchos corredores empiezan entrenando y, cuando se encuentran más fuertes, se ponen a prueba participando en competiciones mayores; sin embargo esto no siempre se realiza con éxito o lo que es peor surgen las lesiones.



Para prevenirlo se requiere la asesoría de un experto en carreras que pueda orientar sobre la posición del cuerpo al correr, cómo llevar un buen ritmo, cómo debe ser la pisada, cómo tener una correcta respiración, hidratación, nutrición, etc. Estos son factores esenciales que previenen lesiones y garantizan una buena actividad del runner.

Running vs trabajo

Desde 2017, el atleta Ronald Sánchez ha corrido 3 maratones. Ha conseguido bajar su tiempo de 3:02 en su primera prueba hasta 2:47 en la última en la que participó. Ahora se está preparando para su cuarta carrera de 42km. Pero, en el proceso, encuentra un bloqueo común también en otros corredores.



A Ronald se le hace difícil compaginar sus entrenamientos con el trabajo y estudios; es decir, encontrar el tiempo para hacer deporte y a la vez cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, luego de un análisis ha comprendido que la solución a esta falta de tiempo está en una buena planificación. “La mejor manera de enfrentar este bloqueo es llevar una vida ordenada, con mucha disciplina y responsabilidad”, dice.

Ronald hace una previsión de su día, estableciendo prioridades, definiendo qué cosas quiere hacer y cómo debe organizarse para realizarlas.

No poder participar en maratones

Dedicarse a hacer algo que nos gusta no siempre es fácil, sobre todo si existen limitaciones de tiempo o dinero para hacerlo. Es verdad que a nivel nacional se realizan diversas carreras durante cada mes; sin embargo, un runner que va creciendo en el deporte siempre va querer competir en maratones internacionales.



Si esto no es una realidad que como atleta te puedes permitir, lo principal es no decaer en el objetivo. Puedes participar de las maratones o desafíos como el Entel Challenge Desafíate para ir entrenándote cada vez con más nivel y a la vez ganar premios que te permitirán convertirse en un runner experimentado.