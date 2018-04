Por Francessca Huané



En el año 2000 empezó a practicar atletismo y comenzó a participar de competencias a nivel nacional. Así pasado el tiempo se volvió una aficionada de las carreras. “Comencé a coleccionarlas. De hecho tengo un mapa en el que voy poniendo chinchetas en los pueblos y ciudades donde hay carreras. Me aficioné”, dice Sandra Corcuera. En esa búsqueda de nuevas carreras de pronto encontró una a la que habían titulado “Retro running”. “Yo no le di importancia al nombre. Cuando estuve en la partida me dijeron que debía correr de espaldas. Y dije pero ¿cómo se hace? No sabía que se podía”.

No fue una buena experiencia, pues nunca antes lo había intentado. Cuando volvió a su casa en Cataluña, España se puso a investigar al respecto. Vio que en países de Europa se practicaba y este era un deporte reconocido, el cual muchos atletas practicaban. “Lo que mas llamó mi atención fue que traía muchos beneficios para los corredores convencionales y como yo tendía a lesionarme me interesó aun más”.

NUEVO ENTRENAMIENTO

Comenzó agregando a sus entrenamientos 10 minutos corriendo hacia atrás y vio cambios, pues sus lesiones se fueron reduciendo. “Cuando me enteré que habían mundiales en este tipo de deporte dejé de ser una corredora convencional. Como mi cuerpo respondía bien a este entrenamiento decidí empezar a prepararme exclusivamente para esta competencia internacional”.

Tuvo un año y medio para aprender la técnica de este deporte. Así el internet se convirtió en su mejor aliado para lograr su cometido. Además, se puso en contacto con atletas alemanes que entendían la lógica del entrenamiento del retro running. “La técnica consiste en inclinar ligeramente el cuerpo hacia delante. Pones la pierna lo máximo que puedas hacia atrás de punta y te impulsas. Nada de talones. La rodilla no sufre aquí. Eso sí, nunca miras hacia atrás. Siempre hacia el frente”.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

Corcuera ha ganado 5 veces la medalla de oro en los mundiales, ella se ha especializado en 10 000 metros. Ahora para el siguiente mundial quiere subir la distancia a media maratón. “En el último mundial hubieron participantes de los 5 continentes. Por lo tanto, el nivel ha mejorado mucho más y eso da ganas de ponerse más las pilas porque las medallas cuestan mucho más”.

Para ella la motivación es muy importante, ya que sabe que se trata de una rutina diaria. “Todos los días me hablo un poco a mi misma. ‘Vale Sandra. Hoy te toca hacer esto’. Siempre pienso que si lo acabo es un pasito más para el mundial”, explica la campeona de retro running.