Imparable. Remigio Huamán no deja de brillar en pruebas de alta exigencia internacionales y esta vez demostró todo su nivel en la reconocida El Cruce Columbia, que une Chile y Argentina en poco más de 100 kilómetros de competencia.





El huancavelicano no solo dominó la categoría Avanzados Varones, ganando en las tres etapas, con un tiempo de 08 horas 03 minutos y 25 segundos, sino que se convirtió en uno de los pocos que gana la prueba de forma consecutiva, en medio de corredores de 40 países diferentes.

“Ganar las tres etapas con competidores de gran nivel es un resultado importantísimo. Creo que no hay nadie que haya ganado las tres antes, porque el cuerpo no responde igual durante los tres días, pero me sentía muy bien físicamente”, dijo el fondista peruano en una entrevista para el fanpage de El Cruce.

De esta forma, Remigio resaltó el buen momento que atraviesa su carrera y que lo ha llevado a ganar dos veces la Media Maratón Des Sables en FuerteVentura (España), así como a participar en el Sudamericano de Trail y Montaña, realizado una semana antes de esta carrera en Uruguay, donde fue descalificado luego de reclamar la victoria.

“Después del Sudamericano, el objetivo era El Cruce. Venga quien venga, estaba preparado para enfrentarme de igual a igual”, manifestó Huamán, quien fue seguido en el podio por el argentino Sergio Pereyra y el francés Thibaut Baronian, respectivamente.