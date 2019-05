¿Qué significa el término milonga y con qué otros técnicos tuvo conflictos Claudio Pizarro?

Claudio Pizarro utilizó el término 'milonga' en sus redes sociales para referirse a su situación dentro de la selección peruana, sobre todo después de lo que dijo Ricardo Gareca el día de ayer en conferencia de prensa. El entrenador argentino, como se sabe, aseguró que el futbolista se autoexcluyó de la selección con sus propias declaraciones brindadas en una entrevista en setiembre pasado, tras el Mundial de Rusia. "No le veo sentido que me vuelva a convocar para amistosos", dijo el goleador. Con ello, esta situación entre técnico y futbolista dejó en claro lo distante que es la relación entre ambos. Pero, por otro lado, nos deja las siguientes preguntas sobre el tapete: ¿Qué significa la palabra milonga? ¿Es la primera vez que Claudio tiene este tipo de conflictos con un técnico de la selección?

¿Qué significa milonga?

La palabra milonga, como tantas otras, tiene diferentes acepciones dependiendo del contexto. Entre ellas, encontramos que se utiliza para referirse a un género musical, propia del Río de la Plata y del sur de Brasil. Mientras que también se usa para describir un evento en el que varias personas se reúnen para bailar tango, según la Real Academia Española.



Sin embargo, en la séptima acepción que entrega la RAE, en el plano coloquial, milonga quiere decir cuento o mentira. ¿A cuál de estos significados se habrá referido Claudio cuando indicó que en nuestro país nos estamos acostumbrando a la milonga? lo cierto es que el delantero del Werder Bremen incluyó al ‘Tigre’ esta percepción que tiene sobre nuestra sociedad.



El caso Los Incas

No es la primera vez que Pizarro se enfrasca en dimes y diretes con un técnico de la selección.



El escándalo del hotel Golf Los Incas fue unas de las páginas más bochornosas que se escribieron en nuestro fútbol en cuanto a indisciplinas. En noviembre del 2007, un grupo de jugadores de la blanquirroja fueron suspendidos por verse involucrados en un escándalo en la concentración, luego de haber empatado con Brasil por las Eliminatorias.

Pizarro estuvo dentro de ese grupo de jugadores que no siguieron en la selección. Según José ‘Chemo’ del Solar, quien era el técnico de la bicolor en ese momento, al delantero le faltó ejercer su condición de capitán para controlar al plantel.

"Empezó a llegar la familia al hotel y yo, luego de cenar, le digo a Piti, el masajista, que me haga unos masajes en la habitación que compartía con Paolo [Guerrero]. Me los hizo y caí privado hasta el día siguiente. Luego, ya en Ecuador, sale en la prensa que hubo gente que metió mujeres", dijo Pizarro, rompiendo su silencio muchos años después.

Después, Pizarro agregó: "Lo primero que hago es llamarlo, ya desde aquí, y le digo Chemo, yo no he estado en eso. No tengo nada que ver. Sí me molestó que ‘Chemo’ no me haya creído y que no haya hecho nada a sabiendas de que yo no estuve ahí. Nunca he vuelto a hablar con él y no creo que lo vuelva a hacer”.

El incidente con Navarro

Era octubre de 2006, Franco Navarro, entrenador de la selección, realizó su convocatoria para jugar dos duelos partidos amistoso contra Chile. Entre otros jugadores, el actual técnico del UTC llamó a Claudio Pizarro, quien era figura del Bayen Munich en ese momento.

Franco Navarro tuvo un paso fugaz por la selección. (Foto: AFP)

En aquel partido, los nuestros cayeron 3-2 el 8 de octubre. Después de aquella derrota, Pizarro abandonó la concentración y se regresó a Alemania (aunque algunos señalan que se habría quedado en Lima, en el hipódromo, pero eso no está confirmado). Sin embargo, esto se habría dado sin el permiso de Navarro. Contra ello, el goleador aseguró que ya había hablado con el preparador físico, Martín Bresan.

Días más tarde, el ‘Bombardero’ dijo que renunciaba a la selección mientras Navarro se sea el técnico, según palabras de Fredy Ames, en ese entonces directivo de la FPF. El propio Pizarro confirmó esto trascendido días después: “He enviado una carta a los dirigentes de la Federación (peruana) informando que mientras continúe este comando técnico, no jugaré por la selección”. Curiosamente, semanas después, Franco Navarro fue despedido de su cargo.