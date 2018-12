Sin Edwin Oviedo, la FPF en manos de Agustín Lozano: la Videna en días de transición

Agustín Lozano cumple hoy una semana como presidente provisional de la Federación Peruana de Fútbol, ante la prisión preventiva de 18 meses impuesta por la justicia a Edwin Oviedo. La Junta Directiva de la FPF decidió respaldar a Lozano y ya existe el aval de la Conmebol para este recambio de urgencia. ¿Qué panorama afrontan las oficinas de Videna de San Luis en este cierre del 2018? Aquí algunas precisiones.

▷ Caso Edwin Oviedo: FPF anunció a Agustín Lozano como presidente temporal

—Comando técnico de la selección peruana—



Hace un par de días, Agustín Lozano sostuvo una larga reunión con Ricardo Gareca, donde le manifestó su respaldo total, tanto a él como a todo su comando técnico. El mismo Lozano le garantizó al entrenador argentino que no habrá movimientos en el área administrativa de la FPF.

—Área deportiva—



Dos nombres son claves para el funcionamiento natural de esta área en la federación: el director deportivo Juan Carlos Oblitas y el gerente de Selecciones, Antonio García Pye. Este último renovó contrato por cuatro años en una de las últimas actividades administrativas de Edwin Oviedo; mientras que la continuidad de Oblitas está muy encaminada y podría hacerse oficial la próxima semana. La idea es que el ‘Ciego’ renueve también por todo el proceso de Eliminatorias Qatar 2022.

—La transición—



No olvidemos que la Federación Peruana de Fútbol tendrá un 2019 con la agenda recargada en el plano deportivo y también administrativo. Según la normativa FIFA, la asamblea de la FPF debe adecuar sus estatutos para convocar a las elecciones a finales del próximo año. Esa será una de las principales misiones que tendrá Lozano durante más de diez meses, dirigir la transición. Casi al término de su mandato interino, la FPF deberá organizar el Mundial Sub 17 del 5 al 27 de octubre.

—Ley de Fortalecimiento—



Estas adaptaciones del estatuto FPF están regidas luego de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la federación. El Congreso de la República aprobó en primera votación la modificatoria a dos artículos de esta ley. Eso despertó la preocupación de FIFA, que mandó una carta en la que ratificó su postura de mantener esta ley para la adecuación de los estatutos y dejó abierta la posibilidad de una suspensión del fútbol peruano en competencias internacionales. El Congreso recién podría ratificar esta modificación en una segunda votación que se daría recién en marzo 2019. Esta segunda votación tendría que tener el visto bueno final del presidente Martín Vizcarra.

—Política de austeridad—



Según fuentes cercanas a la directiva de la FPF, una de las primeras medidas de Lozano –a quien le solicitamos una entrevista aunque sin éxito– sería reducir algunos gastos administrativos para mejorar las finanzas internas. El 2018 no cerraría con las cifras económicas esperadas en Videna. Por lo que se pudo conocer, los grandes beneficios económicos que tanto publicitaba Oviedo durante su gestión no concuerdan con la realidad; se hablaba de cifras que al parecer no son tan cercanas a la realidad, ello explicaría la nueva política de austeridad en la Videna.

—Más cambios—



Aún no hay confirmación de cambios en los cargos administrativos más allá del despido de algunos trabajadores del área de Comunicaciones y Relaciones Institucionales. Lozano ha garantizado que no habrá movimientos en el campo deportivo, pero en las otras secciones administrativas existe una sensación de incertidumbre en este cierre de año. Es muy probable que cambien algunas cabezas.