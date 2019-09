Marcos López: “Me siento capaz de pelear el puesto con Miguel Trauco” | ENTREVISTA

Con apenas 19 años Marcos López ya ha dado el salto al extranjero, ha mejorado y ha crecido en los ocho meses que está en el San José Earthquakes, de la Major League Soccer. Su avance le ha permitido regresar a la selección peruana para pelear el puesto de lateral izquierdo con Miguel Trauco. En el pasado quedó el debut ante Alemania (1-2) y los minutos que sumó ante El Salvador (0-2), ahora Marcos se enfoca en esta nueva oportunidad que le ofrece Ricardo Gareca en los amistosos ante Ecuador (jueves 5 en Nueva Jersey) y Brasil (martes 10 en Los Ángeles).

- ¿Cómo tomaste tu nueva convocatoria?

Lo he tomado con mucha tranquilidad. Esto es parte del trabajo que uno viene haciendo. Yo me vengo esforzando aquí en San José para ser considerado por el profesor Ricardo. Gracias a Dios se dio la oportunidad.

- ¿En qué momento de tu carrera vuelves a la selección peruana?

Ha sido un año un poco duro para mí. Me he adaptado a una nueva liga y a otras exigencias. Creo que dentro de todo he ido respondiendo. Llego muy bien, porque en estos últimos meses he mejorado y he crecido como profesional. Me exijo al máximo en los entrenamientos para estar bien y tener la confianza del profesor Matías (Almeyda, técnico de los Earthquakes) y ser considerado en el once inicial. Así tengo la chance de volver a la selección.

- ¿A qué nuevas exigencias te refieres?

A la intensidad, a la forma en cómo se juega aquí. Obligatoriamente necesitas estar bien físicamente para responder esas exigencias. Con esto aprendo nuevas cosas.

- ¿Cuál es tu objetivo en los amistosos contra Ecuador y Brasil?

Primero, estar bien. Quiero que el profesor me vea al 100% y luego tener la chance de jugar, al menos, un partido. Quiero aportar a la selección y ganarme la confianza del profesor Ricardo.

- ¿Te entristeció no ser considerado para la Copa América 2019?

No pudo decir que me entristeció, porque no tenía continuidad en San José. Esa era una de las razones por las que no me sorprendió mi ausencia. Igual seguí perseverando y ahora se me ha dado una oportunidad de representar a la selección.

- ¿Consideras que eres el suplente natural de Miguel Trauco?

Pasa más por un tema del comando técnico. Hay buenos jugadores como Nilson (Loyola) y Santillán. Me siento capaz de pelear el puesto con Trauco. Es un gran jugador y uno aprende de él. Si me toca ser titular, daré lo mejor y demostraré porqué Ricardo Gareca tiene confianza en mí.

- ¿Cómo va el proceso de adaptación en la Major League Soccer?

Muy bien. Poco a poco me estoy adaptando. Estoy poniendo todo de mi parte para poder estar bien aquí, consolidarme y ser titular. En los entrenamientos he demostrado que estoy mejorando. Ya no soy el chico que vino de Cristal; ahora me siento mucho mejor porque estoy creciendo. Eso es lo que busco y quiero como profesional.

- En tu posición compites con los laterales Nick Lim y Tommy Thompson. ¿Esa lucha te ha convertido en un mejor futbolista?

Sí, son dos muy buenos jugadores. Yo le sacó algo positivo a cada futbolista del equipo y uno aprende de ello. La competencia, si es sana, siempre va a ser buena. La decisión es del comando técnico.

- ¿Cómo es trabajar con Matías Almeyda?

Matías es un gran entrenador. Ahora que lo conozco en persona, sé cómo vive el fútbol y lo hace de una manera diferente. Ama su trabajo. Es un apasionado del fútbol. Le mete mucha garra y coraje. Todo eso lo transmite a los jugadores junto a dejar el alma y la vida en la cancha. Eso me hace mejorar.

- Almeyda te elogió hace algunos días. Dijo que tienes muchas condiciones para ser un lateral izquierdo bastante completo. ¿Cómo tomas sus comentarios?

Con mucha felicidad. Es un entrenador que sabe de fútbol. Espero no fallarle. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado, por confiar en mí, por traerme a San José y por las palabras que me ha brindado. Le retribuiré con buen juego dentro del campo.

- ¿Qué dijo Almeyda de tu convocatoria a la selección peruana?



Hemos hablado poco, pero me felicitó. Me dijo que me lo merecía.

- Entonces para ti ha sido un paso positivo irte al San José Earthquakes...

Muchos piensan que si te vas a temprana edad a otro lado a jugar vas a regresar. De mi parte, tengo las cosas claras. Yo sé lo que quiero. En San José estoy aprendiendo. Es otra exigencia y roce. Se verá mi estado cuando juegue en la selección.

- ¿Cómo te trata la afición del San José Earthquakes?

Aquí la afición apoya mucho, aunque no se meten mucho a los entrenamientos como sucede en otros clubes en el Perú. Aquí se vive mucho más tranquilo. Ganes, pierdas o empates te respaldan y respetan. No hay insultos.

- ¿Qué tal te va con el inglés?

Un poco complicado. Estoy estudiando a través de una aplicación. Trato de aprender. Sé algunas cosas, pero tengo que seguir practicando.

- ¿Qué opinas de pedido de Guerrero a no se convocado para estos amistosos?

Paolo es un jugador con mucha experiencia. Es un tipo serio. Esta vez no pudo ir a la selección. Tendrá sus motivos. No hay que hablar mucho del tema. Merece el respeto de todos por lo que ha hecho por la selección.