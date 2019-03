Perú vs. Bolivia EN VIVO: Yuriel Celis marcó el 2-1 y su tía se metió al campo a celebrar con él | VIDEO En el partido por el Sudamericano Sub 17 entre Perú vs. Bolivia, Yuriel Celis convirtió el 2-1 desde el punto penal y su tía entró al campo para celebrar con él

Perú vs. Bolivia: Yuriel Celis marcó el 2-1 y su mamá se metió al campo a celebrar con él | Foto: Captura