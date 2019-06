Selección: ¿qué dice la prensa brasileña sobre Perú a días del partido?

En Brasil esperan el partido ante Perú con críticas y dudas. El equipo de Tite no convence (goleó 3-0 a Bolivia e igualó 0-0 contra Venezuela) y no son tan optimistas de que el anfitrión venza de manera cómoda a la Blanquirroja.

Entre los medios y colegas locales, coinciden en que la mayor preocupación es Paolo Guerrero. El delantero es la mayor referencia de la selección peruana y aquí es temido. Por sus goles y juego que complica a las defensas rivales.

De hecho, en la previa del Perú vs. Brasil, Diego Lugano, comentarista de SporTV, realizó un análisis de Paolo. El ex capitán uruguayo contó que el goleador es un delantero fuerte, a quien se le debe marcar de cerca y adelantársele para que no reciba la pelota. Además, elogió sus movimientos entre líneas.

Por otro lado, en la edición de este jueves, Lance! informó sobre la selección y enfocó la nota por Guerrero. El medio no solo hablaba de la peligrosidad de nuestro goleador sino también de su regreso a la Arena Corinthians, escenario del partido frente a Brasil.



Lance! considera a Paolo Guerrero el jugador más peligroso de la selección peruana El Comercio

El diario local comentaba acerca de la nostalgia de la vuelta de Paolo al estadio de su primer club en Brasil, en el que marcó 54 goles entre 2012 y 2015. Eso unido al reencuentro con Tite, quien lo tuvo en el ‘Timao’. El hoy técnico de Brasil lo dirigió en 80 partidos.

Por otro lado, de Perú reconocen su peligrosidad a partir de ser un colectivo que tiene mucho trabajo encima, con un Mundial de por medio, bajo el mando de Ricardo Gareca, otro conocido de la prensa brasileña por su paso por Palmeiras.

Bruno Marinho, periodista de Globo que cubre la selección brasileña, considera que además de Paolo, la Blanquirroja será un rival de cuidado también por futbolistas como Farfán y Cueva, a quien considera un jugador que llegó como estrella a Santos pero todavía no termina de cuajar en el cuadro de Sampaoli.