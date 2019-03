Perú vs. El Salvador EN VIVO: ver vía Movistar Deportes el amistoso internacional FIFA

Ver Perú vs. El Salvador EN VIVO | Nuestra querida Selección Peruana de Fútbol se enfrenta a su similar de El Salvador en un partido que marcará la fecha de amistosos internacionales FIFA y que se jugará en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium, en Washington, Estados Unidos y que será transmitido a partir de las 20:00 horas EN DIRECTO vía Movistar Deportes.

La selección de El Salvador busca extender este martes en Washington su lista de buenos resultados con el mexicano Carlos de los Cobos en el banquillo cuando enfrentará en partido amistoso a la formación peruana, que dirige con acierto el argentino Ricardo 'el Tigre' Gareca.



Por otra parte, la Selección Peruana llega con la 'moral' a tope tras la gran victoria ante su similar de Paraguay jugado el último viernes donde el autor del tanto fue el jugador Christian Cueva con un excelente remate de lejos.

La única duda para el enfrentamiento de los peruanos y los salvadoreños es el delantero del Lokomotiv, Jefferson Farfán, el cuál terminó sentido del último entrenamiento del combinado blanquirrojo y su reemplazo sería nada más y nada menos que el 'Beto' Da Silva.

Hora del Perú vs. El Salvador

Perú 8:00 pm.

Nueva York 10:00 pm

Asunción 11:00 pm.

Bagdad 5:00 am. (miércoles 27)

Bangkok 9:00 am. (miércoles 27)

Barcelona 5:00 am. (miércoles 27)

Pekín 10:00 am. (miércoles 27)

Belo Horizonte 11:00 pm.

Brooklyn 10:00 pm.

Buenos Aires 11:00 pm.

Ciudad del Cabo 4:00 am. (miércoles 27)

Ciudad Juárez 8:00 pm.

Damasco 4:00 am. (miércoles 27)

Guadalajara 8:00 pm.

Guayaquil 9:00 pm.

La Habana 10:00 pm.

Houston 9:00 pm.

Kiev 4:00 am. (miércoles 27)

Londres 2:00 am. (miércoles 27)

Los Ángeles 7:00 pm.

Madrid 3:00 am. (miércoles 27)

Melbourne 01:00 pm. (miércoles 27)

Montreal 10:00 pm.

Osaka 11:00 am. (miércoles 27)

París 3:00 am. (miércoles 27)

Santiago de Chile 11:00 pm.

Sidney 01:00 pm. (miércoles 27)

Tokio 11:00 am. (miércoles 27)

Canales de transmisión del Perú vs. El Salvador

Movistar Deportes (Canal 03 Movistar TV)

Movistar Deportes HD (Canal 703 Movistar TV)

Latina TV (Canal 02 Movistar TV)

Latina TV HD (Canal 702 Movistar TV)

Últimos enfrentamientos de Perú vs. El Salvador

28.05.16 Amistoso Internacional | Perú 3-1 El Salvador

06.02.09 Amistoso Internacional | El Salvador 1-0 Perú

