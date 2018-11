Selección peruana: la caída de Edwin Oviedo | INFORME

Aunque la selección peruana haya perdido recientemente ante Ecuador, nadie puede negar que la Bicolor vive días felices tras la clasificación a un Mundial después de 36 años. El visto bueno del hincha se mantiene hacia el técnico Ricardo Gareca; sin embargo, no ocurre lo mismo con el presidente de la Federación Peruanas de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo. La última encuesta realizada por El Comercio-Ipsos demuestra que el peruano no se ha dejado llevar por esta algarabía pos-Rusia y un 56% rechaza la gestión de este último. En tanto, un 37% la aprueba y un 7% no precisa.

La crisis ética de Oviedo, que podría derivar también en situaciones judiciales, ha causado un descenso gradual en la simpatía de la gente hacia él. En junio, a días de que la Blanquirroja debutara en Rusia, el pueblo peruano apoyó al ex presidente del Juan Aurich con un abrumador 87% (un 7% estaba en contra y un 6% prefería mantenerse al margen del tema).

La eliminación en primera ronda del equipo de Gareca apenas generó en julio un bajón mínimo en el respaldo a Oviedo: 72% todavía le daba el pulgar hacia arriba, 20% lo desaprobaba y 8% no opinaba.

Las gráficas de la última encuesta realizada por El Comercio - Ipsos. (Foto: Diseño EC)

No obstante, los primeros signos de disconformidad hacia el directivo nacional en las encuestas se dieron en agosto: 48% apoyaba su gestión, 47% no lo hacía y 5% no decía qué pensaba. Ya para ese tiempo, eran conocidos los audios en los que se hicieron evidentes los favores que Oviedo había hecho al prófugo juez César Hinostroza y al investigado empresario de Iza Motors Antonio Camayo. Esos serían los motivos principales que habrían desencadenado este cambio de percepción del hincha del fútbol hacia él.



—La otra cara—



La selección peruana solo ha conseguido un triunfo en los cinco encuentros amistosos que disputó después del Mundial. No obstante, esta reciente medición deja en evidencia que la confianza del hincha peruano hacia la labor que desempeña el ‘Tigre’ Gareca sigue intacta. Un 97% aprueba su trabajo, solo 2% no está de acuerdo y 1% no tiene una opinión sobre ello. Es importante precisar que estas cifras fueron obtenidas antes del amistoso ante Ecuador.

—El otro respaldado—



El otro personaje de la FPF que ha recibido el espaldarazo de confianza es el actual director deportivo, Juan Carlos Oblitas. El 80% está conforme con el trabajo del ‘Ciego’, 16% no lo avala y 4% no precisa. En tanto, el 86% de los aficionados cree que Perú le ganará mañana a Costa Rica, 10% que empatará, 2% que perderá y 2% no sabe. La gente sigue confiando en los responsables de la parte estrictamente deportiva en la Videna. Con Oviedo, los números lo dicen, ya no ocurre lo mismo.