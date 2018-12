Este lunes (EN VIVO ONLINE vía FOX Sports / ESPN 2) se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Desde la sede de la UEFA, en Nyon, se llevó a cabo el emparejamiento.

La ceremonia empezó con un video sobre la fase de grupos de la Champions League, resaltando los momentos más dramáticos y los mejores goles.

Octavos de final de la Champions League | EN VIVO



Schalke 04 vs. Manchester City

Atlético Madrid vs. Juventus

Manchester United vs. PSG

Tottenham vs. Borussia Dortmund

Lyon vs. Barcelona

Roma vs. Porto

Ajax vs. Real Madrid

Liverpool vs. Bayern Múnich





El vigente subcampeón, el Liverpool, quedó emparejado con el Bayern de Múnich y el París SG se medirá al Manchester United de José Mourinho en los octavos de final de la Champions League, según deparó el sorteo celebrado este lunes en Nyon (Suiza).

Los duelos Ajax de Ámsterdam - Real Madrid, Schalke 04 - Manchester City, Atlético Madrid - Juventus de Turín, Tottentham - Borussia Dortmund, Lyon - FC Barcelona y AS Roma - Oporto completan el cuadro de octavos que se disputarán entre febrero y marzo.



PREVIA



Sorteo de los octavos de final de la Champions League EN VIVO ONLINE: este lunes 17 de diciembre en la sede central de la UEFA en Nyon, Suiza. El evento está programado para las 6:00 a.m. (hora peruana) con transmisión de Fox Sports y ESPN 2.

La Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, entrará a etapas más decisivas. Los 16 equipos clasificados a la siguiente instancia, incluido el vigente campeón Real Madrid -que buscará su cuarto título consecutivo-, conocerán a sus rivales con los que chocarán a partir de febrero.

Sorteo de llaves de octavos de final de Champions League: horarios del evento



Ecuador - 6:00 a.m.

Perú - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

México - 5:00 a.m.

Bolivia - 7:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

En los octavos de final de la Champions League se verán las caras los equipos que hayan quedado en el primer lugar de sus respectivos grupos contra los segundos clasificados. Eso sí, ningún club puede jugar contra un equipo de su grupo o cualquier equipo de su propia federación.

Los ganadores de cada grupo de la Champions League, denominados cabeza de serie, disputarán los partidos de ida de los octavos de final a domicilio el 12/13 y el 19/20 de febrero y los partidos de vuelta en casa el 5/6 y el 12/13 de marzo.

Ya sin Zinedine Zidane en el banquillo, pero con Santiago Solari, Real Madrid buscará alargar su hegemonía en la Champions League. Barcelona, Manchester City, PSG, Bayern Munich y la Juventus de Cristiano Ronaldo parte como los otros candidatos para levantar el trofeo a final de temporada.

Bombo 1:

FC Barcelona (España)

Real Madrid (España)

Manchester City (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemania)

Porto (Portugal)

PSG (Francia)

Bayern Múnich (Alemania)

Juventus (Italia)



Bombo 2:

Atlético de Madrid (España)

Schalke 04 (Alemania)

AS Roma (Italia)

Tottenham (Inglaterra)

Liverpool (Inglaterra)

Ajax (Holanda)

Manchester United (Inglaterra)

Lyon (Francia)