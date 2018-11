WWE Monday Night Raw EN VIVO vía FOX Sports 2: Stephanie McMahon reaparecerá en la marca roja

Este lunes 12 se disputará una velada más del WWE Monday Night RAW en su edición 1329 y tu puedes seguirlo EN VIVO, EN DIRECTO ONLINE desde las 19:00 horas (hora local, 8:00 pm. hora peruana) por la señal de Fox Sports.

Días antes del Survivor Series, el WWE Monday Night RAW contará con la presencia confirmada de Brock Lesnar, que se alista para enfrentar a AJ Styles en el próximo megaevento de la compañía. Al mismo tiempo, Stephanie McMahon explicará por qué Shane McMahon reemplazó a The Miz en el torneo World Cup y terminó derrotando a Dolph Ziggler.

En este evento de WWE RAW, la capitana designada Alexa Bliss escogerá a las participantes que representarán a la marca roja en Survivor Series y se enfrentarán al equipo de SmackDown, capitaneado por Paige y que tendrá a Asuka, Sonya Deville, Carmella y Naomi.

Braun Strowman sigue buscando al Gerente General de RAW Baron Corbin, para tomar acciones con sus propias manos por haberlo mantenido alejado del Campeonato Universal, algo que The Monster Among aún no olvida. ¿El manager de la marca podrá seguir ocultándose?

Este lunes, la velada del WWE Monday Night Raw estará más que interesante previo al Survivor Series. No te lo puedes perder.

Hora y Países en los que se transmitirá Monday Night Raw:



12 de noviembre



7:00 pm. México DF (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

8:00 pm. Nueva York (Estados Unidos), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador).

9.00 pm. Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), en Puerto Rico, República Dominicana

10:00 pm. Asunción (Paraguay), Buenos Aires (Argentina), Brasilia (Brasil) Montevideo (Uruguay), Santiago (Chile)



13 de noviembre



1:00 am. Islas Canarias (España)

2:00 am. España