Yair 'Pantera' Rodríguez vs. Chang Sung 'The Korean Zombie' Jung EN VIVO: lucharán este sábado (9:00 pm. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports) pelearán por la UFC Fight Night Denver.

Fight Night Denver celebra 25 años del UFC en la ciudad donde se llevó a cabo el primer evento de la historia. Qué mejor marco para que el mexicano Yair Rodríguez y el surcoreano Chang Sung Jung se enfrenten.

El 'Pantera' y 'The Korean Zombie', dos de los mejores peleadores de la categoría peso pluma, se verán las caras en la pelea estelar (a cinco rounds) del evento de la empresa más importante del mundo de artes marcial mixtas.

Yair Rodríguez tenía un registro de seis triunfos consecutivos desde que llegó a la UFC hasta que el estadounidense Frankie Edgar lo venció en mayo del 2017.

Por su parte, Chang Sung Jung regresó a los combates de la UFC a inicios del año pasado, luego de hacer el servicio militar en su país por varios años. El peleador de 31 años retornó con una victoria sobre Dennis Bermúdez.

La cartelera completa del UFC Fight Night Denver:

Evento Estelar a cinco rounds

Chang Sung Jung (146) vs Yair Rodriguez (145.5)



Cartelera Estelar

Donald Cerrone (170) vs Mike Perry (170.5)



Raquel Pennington (138*) vs Germaine de Randamie (136)

Beneil Dariush (155.5) vs Thiago Moises (156)

Maycee Barber (116) vs Hannah Cifers (115.5)

Michael Trizano (155) vs Luis Pena (155)



Denver Prelims - 7pm MEX/10pm ARG

Ashley Yoder (115.5) vs Amanda Cooper (116)

Chas Skelly (146) vs Bobby Moffett (146)

Davi Ramos (156) vs John Gunther (155.5)

Devonte Smith (156) vs Julian Erosa (155)



UFC FIGHT PASS Prelims - 6pm MEX/9pm ARG

Joseph Morales (125.5) vs Eric Shelton (126)

Mark De La Rosa (136) vs Joby Sanchez (135)