YouTube: el Pibe Valderrama y su contundente opinión sobre eliminación de Perú en el Mundial

Siguen apareciendo opiniones en torno a la eliminación de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018. Esta vez fue el turno del ex volante colombiano Carlos 'Pibe' Valderrama en la transmisión especial de RT en Español que puedes ver en este clip de YouTube.

Como es público, el plantel a cargo de Ricardo Gareca quedó eliminado de la cita copera tras perder sus dos primeros partidos ante Dinamarca y Francia por la mínima diferencia.

Para el ex capitán cafetero, la blanquirroja demostró un buen nivel de juego, pero esto no sirve si finalmente no se concretan goles en el arco rival.

"Perú con un empate podía seguir vivo en la última fecha pero quedó eliminado. Le queda solo recuperarse para el último partido ante Australia. Esperemos que marquen un gol y puedan irse contentos a su país", indicó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

"Creo que el mundial no ha sido justo con Perú porque jugaron dos muy buenos partidos. Sin embargo, el fútbol es de goles. Ellos han tenido dos muy buenos delanteros (Farfán y Guerrero) pero no pudieron marcar ningún gol", continuó Carlos Valderrama.

Consultado sobre las posibilidades que tienen los rivales de Perú de acceder a la siguiente fase del Mundial, el ex internacional colombiano señaló que los planteles "tienen un nivel parejo".

"Hay tres equipos con posibilidades y para mí su nivel es muy parejo. ninguno de los dos cupos ha sido asegurado aún (...) aunque Francia está algo más tranquilo", añadió en el clip de YouTube.

Por último, Carlos Valderrama destacó el talento y habilidad de Mbappé, delantero francés que anotó el tanto del triunfo ante Perú.

"Él es técnico, rápido, patea muy bien y marca goles. Me parece que es uno de los jugadores jóvenes más completos que tenemos en el ámbito internacional", concluyó para RT en Español.

Pibe Valderrama es comentarista de RT en Español.

En la última fecha del grupo mundialista que integra Perú se enfrentarán Francia y Dinamarca y Asutralia y los dirigidos por Ricardo Gareca. Los encuentros serán el martes 26 de junio a las 9 a.m.