Gigante canadiense de cannabis se aliará con socio peruano

La compañía Spectrum Cannabis Perú, filial del laboratorio canadiense Canopy Growth Corp (NYSE CGC) fabricante de derivados de cannabis, proyecta establecer una alianza comercial con un par local, para la distribución y la comercialización de aceite y gel del cultivo.

Así lo informa a Día1, Luiz Orlando Novaes, director general de la compañía para el Perú y Chile, quien saluda la reciente publicación del reglamento de la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados.

“Vamos a avanzar con un camino más claro”, dice sobre la norma, de la que destaca que habilite la venta directa a pacientes en farmacias.

Consultado sobre el interés de la firma en producir el cultivo en el Perú, señala que no está en su radar y que proyectan importar los productos desde Canadá. No obstante, revela que han adquirido un fundo de 140 hectáreas en Colombia, en donde no descartan instalar una plantación.

“El objetivo es estar presentes en todos los países del mundo en donde el cannabis medicinal sea legalizado”, refuerza.

En el Perú, la firma ha iniciado el proceso de acreditación como laboratorio, y estima que existen 1,5 millones de pacientes que podrían beneficiarse.