Egasa cierra su central de gas en Ica por guerra de precios en el sector eléctrico

La guerra de precios en el sector eléctrico anota su primera baja: la central térmica a gas natural de Egasa, en Pisco, que dejará de operar desde hoy.

Así lo dio a conocer Roberto Tamayo, jefe de supervisión de generación eléctrica de Osinergmin, en Expo Energía 2019.“Egasa no operará desde el primero de abril, porque no renovará sus contratos de suministro de gas”, manifestó.

El funcionario remarcó que se trata de una decisión comercial de Egasa, influida por la modificación del precio único del gas natural.

Esta noticia fue confirmada por Guillermo Shinno, presidente del directorio de la estatal.

CRISIS EN PISCO

Shinno explicó que el problema deviene de la modificación de la normativa hecha por el Gobierno a fines del 2017 [a solicitud de las empresas hidroeléctricas].

“Las modificaciones hicieron que las centrales de Pisco ya no despachen, porque se volvieron más caras que otras centrales térmicas”, indicó a Día1.

Agregó que esta situación ha originado pérdidas acumuladas para la empresa, debido a su obligación de pagar el gas contratado, independientemente de si este era consumido o no, debido a las cláusulas de suministro take or pay.

“Solo vamos a detener la central de Pisco, que es de gas natural. Las hidroeléctricas (Charcani) y las térmicas a diésel en Arequipa (Chilina y Mollendo) siguen operando normalmente”, acotó Shinno.

Osinergmin refirió que se halla coordinando reuniones con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para resolver este problema.

Pero, ¿qué sucederá si eso no ocurre?

RACIONAMIENTO EN ICA

Según el Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional (Coes), el efecto inmediato de la salida de Egasa será el racionamiento eléctrico en parte de Ica.

“Hablamos de hasta 15 megawatts, todos los días, hasta que se resuelva el problema”, indica César Butrón, jefe del Coes.

Anota que la solución idónea sería construir una nueva subestación eléctrica, que Electrodunas (distribuidor de energía para Ica) debió empezar a ejecutar hace dos años, pero aún no lo ha iniciado.

La otra alternativa es reemplazar la central térmica de Egasa por otra, para lo cual existe un proyecto de 20 MW en cartera de Electrodunas, el cual necesita obtener la autorización de operación por parte del MEM.

“Por ahora no podemos hacer nada más que programar los cortes, porque no tenemos magia para hacer aparecer centrales”, advierte Butrón.

De acuerdo a la normativa vigente, los primeros en ser racionados serán los clientes libres (industrias y comercios), a los que seguirán los hogares iqueños, si “hiciera falta”.