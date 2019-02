Enel X: “La primera flota de buses eléctricos llegará a Lima antes de un año”

Hace una semana se celebró en Santiago de Chile una nueva fecha de la Fórmula E, es decir, la Fórmula 1 de los autos eléctricos. El evento sirvió para romper algunos mitos, como que los vehículos eléctricos no aventajan en velocidad a los de combustión. Por el contrario, los bólidos que participaron en el certamen superaron los 250 km por hora.

Para los santiaguinos se trató de una prueba más de la pujanza de la electromovilidad. Y es que esta tecnología no les es indiferente desde el arribo, en diciembre pasado, de una primera flota de 100 buses eléctricos auspiciada por Enel y BYD. Se trata de un proyecto que la firma italiana planea replicar en el Perú. Al respecto, conversamos con Simone Tripepi, jefe de Enel X (subsidiaria de Enel) para Sudamérica.

El negocio de Enel no es vender vehículos eléctricos, pero se beneficia de ello. ¿Puede explicarnos cómo?

Enel ha pasado de ser un generador y distribuidor de electricidad a un operador de soluciones basadas en energía con la creación de Enel X (2017). En el tema de la electromovilidad no pretendemos vender carros, pero sí financiarlos, porque las entidades bancarias todavía no entienden como estructurar este tipo de negocio. Y nosotros estamos allí para ayudar a que lo comprendan.

¿Se trata de un leasing?

Sí. De hecho estamos hablando de un leasing, donde nosotros financiamos los vehículos eléctricos y los ponemos a disposición de los operadores [dueños de las concesiones de transporte].

¿Es lo que han hecho con los cien buses que arribaron a Santiago de Chile en diciembre pasado?

Y es lo que estamos dispuestos a hacer en otros países para atraer a actores privados y públicos, para que la electromovilidad se convierta en un movimiento masivo.

En el caso de Perú, Enel proyecta traer un bus eléctrico piloto. ¿Para cuándo?

Entre mayo y junio. El bus está en fabricación y nosotros estaremos allí con el Gobierno Peruano para monitorearlo. Confiamos en que será un éxito, debido a nuestra experiencia en Santiago, Bogotá y Barcelona, donde estamos probando una tecnología distinta, más rápida, que permite recargar los buses en 5 o 10 minutos al término de cada recorrido [frente a la carga nocturna que posibilita una autonomía de 300 km].

¿Eso significa que Lima tendrá un segundo bus eléctrico?

Será el primer bus eléctrico con recorrido comercial de Lima. Es una colaboración entre Enel, Hydro-Québec y Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP). La idea es recoger datos sobre la realidad de las pistas limeñas para luego poner a rodar una flota de buses.

Teníamos entendido que ya hay un bus eléctrico recorriendo la ciudad.

Sí, pero es un bus en circuito privado. Nosotros también tuvimos uno circulando gratuitamente en Santiago de Chile, pero la prueba verdaderamente relevante consiste en poner a competir los buses eléctricos con sus pares de combustión, en el mismo recorrido. Eso hará el bus eléctrico que traerá Enel a Lima.

¿Ese bus llegará en mayo?

Esperamos tenerlo a mediados de año. El lanzamiento se hizo hace un par de meses y ahora el bus se encuentra en fabricación; pero lo importante no es el vehículo eléctrico en sí, sino lo que trae aparejado, que es una manera de desplazarse mejor por la ciudad, con aire acondicionado, Wi Fi y cargadores para Smartphone, que estarán disponibles tanto en los vehículos como en los paraderos. Entonces, no se trata solo de electromovilidad, sino una infraestructura urbana inteligente que nace a partir de aquella.

¿Cuándo tendremos la primera flota de buses eléctricos en Lima?

Eso va a depender de los tiempos de la licitación pública. La idea es que el bus piloto recolecte datos durante seis meses. Luego de eso, la intención es introducirlos cuanto antes. Creo que la primera flota de buses eléctricos llegará a Lima antes de un año.

En Chile, Enel se asoció con un fabricante de vehículos y un operador de transporte para poner a rodar los primeros buses eléctricos. ¿Cómo será en el Perú?

Lo que hicimos en Chile fue coordinar una visión conjunta, es decir, agrupar a una serie de actores con la misma visión, en este caso Enel (financiador), Build Your Dreams o BYD (fabricante) y Metbus (operador). Con BYD también estamos en el Perú. El bus que recorrerá Lima será suyo. Pero el operador será otro: Allin Group, porque Metbus no opera fuera de Chile.

Entendemos que el énfasis en buses eléctricos en Latinoamérica se debe a que es un nicho más fácil de masificar que los automóviles.

Lo peor que pueden hacer los países de América Latina es copiar y pretender competir con Europa o EE.UU., porque tienen un retraso de cinco o seis años en el desarrollo de la electromovilidad, pero sí pueden sacar provecho de sus características.

¿Que características?

Latinoamérica es una de las regiones con más megaciudades, en las que concurren todos los beneficios y problemas de vivir juntos, como la congestión vial y la contaminación ambiental. En ese contexto, el transporte público innovador, cien por ciento eléctrico [o que tiende a serlo], es la solución. Es hacia allí donde debemos construir una historia de colaboración público-privada.

Santiago de Chile tendrá 200 buses eléctricos desde marzo. ¿Ustedes participaron con la mitad?

Enel participó en los cien primeros buses que ya están recorriendo Santiago [los otros cien los financia Engie]. Pero, en realidad, fueron 102 buses, contando los dos buses piloto que circularon durante un año recopilando información para que el Gobierno Chileno evalúe si el proyecto era técnica y económicamente viable. Gracias a esos dos buses, Chile ya tiene 200 y apunta a más.

La ministra de energía de Chile ha señalado que el Gobierno Chileno apunta a dotar de movilidad eléctrica a todo Santiago para el 2040, en vez del 2050. ¿Es posible?

Si apuntamos al 2040, eso quiere decir que tenemos que empezar ya, porque la idea del Gobierno Chileno es ir también a las regiones y no solo a su capital.