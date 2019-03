El Perú dejará de recibir 10 mil visitantes con pérdida de sede del Mundial Sub 17

El Perú dejó de ser, hace poco más de una semana, la sede del Mundial Sub 17, que iba a realizarse en octubre de este año. La FIFA anunció la drástica decisión luego de las visitas de inspección a la organización del torneo y argumentando que no se cumplieron algunos requisitos, sobre todo el relacionado al aspecto tributario (exoneraciones para las delegaciones, sus bienes y premios). Siendo así, ¿cuáles son las principales implicancias para el país?

Para David Ruiz, socio fundador de la agencia de márketing deportivo Inyogo, el principal impacto se dará por la ausencia del legado que se esperaba obtener con este torneo. El Estado había aprobado un presupuesto de S/188,4 millones para realizar el Mundial y remodelar la infraestructura deportiva para este evento.

“Ojalá ese dinero se quede en el deporte, se invierta en infraestructura deportiva para el fútbol y para otras federaciones”, señala Ruiz.

Eduardo Flores, director gerente de Toque Fino, considera que la inestabilidad que afrontó la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el año pasado, a raíz de los problemas judiciales de Edwin Oviedo, también influyó en la decisión de FIFA. “Ellos están tratando de limpiar su imagen desde hace un tiempo”, explica.

Además, afirma que esta medida marca un mal precedente y puede perjudicar al país en próximas postulaciones para recibir eventos de esa magnitud.

El ejecutivo de Inyogo, en tanto, cree que no afectará de forma tan determinante de cara a los próximos torneos. “Es más, la FPF anunció su intención de postular para ser sede del Mundial Sub 20 en el Bicentenario”, apunta.

A nivel comercial, tanto Ruiz como Flores coinciden en que al ser un torneo de chicos muy jóvenes aún no son recurrentes los contratos por imagen de los atletas, más bien sí por federaciones. Mientras que la FIFA tiene sus propios patrocinadores para eventos de estas categorías.

VISITAS QUE NO LLEGARÁN

Aparte del factor reputacional y de la inversión en el deporte, con la ausencia del Mundial Sub 17 en suelo peruano, ya no se recibirán a los 10 mil visitantes adicionales que la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) calculaba para octubre, contando a las 23 delegaciones visitantes y sus familias.

“Así como el consumo es importante, se iba a dar un rebote importante en medios, que iba a poner al Perú en el mapa y demostrar que éramos capaces de tener un evento de este tipo”, sostiene Fredy Gamarra, past president de Canatur. Pese a ello, calcula que el turismo receptivo mantendrá su proyección de crecer entre 6% y 7%.

DEMORAS Y CUPO PARA EL MUNDIAL

► El ministro de Educación, Daniel Alfaro, dijo que se estaba preparando un proyecto de ley sobre el tema impositivo, para ser presentado al Congreso en marzo.

► El Mundial Sub 17, que ahora será en Brasil de 5 al 27 de octubre, se iba a jugar en seis estadios del país. Perú se mantiene como sede del Sudamericano Sub 17, donde peleará por un cupo para el Mundial.