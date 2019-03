Mercado de aguas embotelladas se aviva con tres nuevas marcas

Las aguas se agitaron en el mercado de bebidas, en particular, dentro de las aguas embotelladas. Tres nuevos ‘players’ han entrado a dar batalla en una categoría que, de acuerdo a Euromonitor, mueve más de S/1.523 millones al año y se proyecta retome su crecimiento a doble dígito este 2019.

No solo Coca-Cola lanzó al ruedo Benedictino, su segunda marca de aguas (ya cuenta con San Luis), las gigantes lácteas dieron el salto a la categoría: Gloria con la extensión de la marca Pura Vida a aguas, mientras Laive hizo lo propio con sus aguas en botellas y diseños de Disney. San Carlos, por su parte, ha potenciado su presencia desde su relanzamiento el año pasado. El objetivo, afirman los consultados para esta nota, será dinamizar y ampliar el mercado.



¿GUERRA DE PRECIOS?

Debido a que los nuevos jugadores han entrado con precios económicos (de entre S/0.50 y S/1), algunos analistas sostienen que se podría dar una guerra de precios. ¿Será así?

Para Rafael Sanguinetti, brand manager de CBC para la región andina, lo que se dará será una democratización en el mercado con la propuesta repotenciada de San Carlos.

“Buscamos democratizar la categoría con nuestros precios. Desde cuando hicimos el relanzamiento, hemos triplicado nuestra participación: tenemos el 10% en aguas”, cuenta a este suplemento. La inversión en tecnología, asegura, les permite tener esa escala de precios.

Por su parte, Augusto Bauer, VP de Administración y Estrategia de Aje Group (dueña de Cielo), indica que no habrá una guerra de precios como tal. Desde su óptica, ya se ha democratizado la categoría y hoy las diferencias entre las aguas que están en el mercado frente a las nuevas opciones a precio económico, no son amplias.

“En nuestro caso, además, contamos con una distribución que no poeen todas las marcas y tenemos a Vida (marca adquirida de Perú Cola) para competir en esa escala de precio”, afirma.

Benedictino, de Coca-Cola, llega a competir también en este segmento de precio. Con esta marca, cuentan desde la compañía, están dando el primer paso para lograr mayor participación de mercado, “lo que no sería posible con una sola marca de agua”. Además, apuntan a que haga sinergia con su marca hermana, San Luis.

ESTRATEGIA REFRESCANTE

Ante este nuevo escenario, Cielo (con 27% del mercado, según Euromonitor) apunta a innovar con extender las funcionalidades de sus aguas y a reducir el gramaje de sus envases. San Luis, con 31% del mercado, tampoco piensa ceder terreno y asegura que su estrategia irá por los nuevos formatos (tamaños) y la reducción del gramaje.

Por su parte, San Carlos se hace fuerte en Lima, donde ha ampliado su distribución. Según Sanguinetti, están evaluando opciones para lanzar formatos que no existen en el mercado este año. Aunque no es su foco, indica, no descarta entrar a aguas saborizadas. Benedictino, en tanto, trabajará novedades también a nivel de formatos.

Si bien antes se indicaba que el agua de casa era la competencia de la categoría, los ejecutivos consultados coinciden en que ya no es así. Son los formatos personales los que más crecen por las nuevas necesidades del consumidor. Así que la competencia estará en las mismas marcas.

CAMBIOS EN CAMINO

El nuevo foco en aguas no sería aleatorio, va de la mano con la estrategia de las productoras de bebidas hacia un portafolio más saludable. “El consumidor peruano busca opciones más saludables”, sostiene Laura Lazzaroni, gerenta de Cuentas de la consultora Kantar.

En esa línea, las compañías están dando pasos acelerados en sus reformulaciones tanto para innovar con productos más saludables como jugos a bases de insumos naturales (Bio, en el caso de Aje Group), creando versiones bajas o con cero azúcar (hoy buena parte del portafolio de Coca-Cola tiene su versión ‘light’) o con la reformulación de sus versiones originales para tener productos más sanos.

“El esfuerzo está en distribuirlas más y darlas a conocer”, comenta Gabriel Chávez, gerente de Márketing de Coca-Cola. Mucho más ahora que en menos de tres meses entrará en vigencia el nuevo etiquetado con los octógonos de alerta.

“Vamos a democratizar el mercado de aguas. San Carlos ha triplicado su ‘market share’ desde el año pasado”, destaca Rafael Sanguinetti, brand manager de CBC para la región Andina.

►PASO A PASO

•Cuestión de etiqueta

A partir de junio entrará en vigencia el nuevo etiquetado (octógonos de alerta para productos altos en azúcar, sodio, grasas trans y grasas saturadas), como parte de la Ley de Alimentación Saludable.

Entre las empresas de bebidas, una de las primeras en mostrar los octógonos (con la alerta de Alto en azúcar) en sus etiquetas ha sido Coca-Cola en las versiones originales de las gaseosas Coca-Cola e Inca Kola. Gabriel Chávez, gerente de Márketing de la firma, indica que los néctares también tendrán estas alertas.

Por el lado de CBC (embotelladora de PepsiCo), indican que ya salieron al mercado las primeras gaseosas -en sus formatos clásicos- con estas etiquetas. “A través del gremio que nos agrupa, Abresa, decidimos implementar los octógonos de manera temprana para asegurar estar en el mercado en junio, cuando la norma entra en vigencia”, explica Rafael Vega, director comercial de la compañía.

Aje Group, en tanto, explica que ya tienen aprobadas las nuevas etiquetas que van a implementar en sus bebidas, sobre todo en las gaseosas. No obstante, Augusto Bauer, su vocero, apunta que notan algunas inconsistencias en la ley, ya que indica que no diferencia azúcar añadida de azúcar natural de las frutas. “Bio, a base de pura fruta, tendría una alerta, mientras que gaseosas con endulzantes no”, afirma.