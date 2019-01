Exportaciones no tradicionales baten récord histórico a noviembre de 2018

Entre enero y noviembre de 2018, las exportaciones peruanas sumaron US$ 43,458 millones, informó Edgar Vásquez, ministro de Comercio Exterior.

Señaló que esta cifra significó un crecimiento de 8.9% respecto al mismo período del 2017 (US$ 39,909 millones).

El ministro explicó que este resultado fue impulsado por la evolución de las exportaciones tradicionales, que alcanzaron los US$ 31,483 (+7%), y al buen desenvolvimiento de las exportaciones no tradicionales, que sumaron en total US$ 11,974 millones (+14.2%).

El ministro destacó el dinamismo de los envíos peruanos a países asiáticos (+14%), europeos (+6.2%) y a los países americanos (+4.5%).

Solo en el mes de noviembre, las exportaciones no tradicionales crecieron 5% y sumaron 28 meses consecutivos de crecimiento.

Por el contrario, las exportaciones tradicionales disminuyeron 10% por cuarto mes consecutivo, como resultado de los menores precios de los minerales.

Récord histórico



A noviembre del año 2018, las exportaciones de productos no tradicionales marcaron un récord histórico, superando cualquier valor exportado en años previos.

"Este resultado obedeció a la mayor exportación de pota (+67%), arándanos (+47%), uvas (+40%), palta (+23%), productos de pelo fino (+22%), prendas de algodón (+12%) y zinc refinado (+10%)”, manifestó el ministro.

Por su parte, el crecimiento de las exportaciones tradicionales resultó, principalmente, de las mayores ventas de gas natural (+45%) y zinc (+14.2%), que contrarrestó la caída de las exportaciones de oro (-2.3%), café (-5.6%) y azúcar (-76.7%).

Agroexportaciones



Entre enero y noviembre de 2018, las exportaciones agropecuarias, que representan el 43% de las exportaciones no tradicionales, registraron US$ 5,175 millones, marcando un nuevo récord histórico.

Los productos que tuvieron un mejor desenvolvimiento fueron: arándanos (+47%), castañas (+36%), palta (+23%), banana (+14%) y cítricos (+7%), que alcanzaron récord hasta noviembre de 2018.

Con respecto a los arándanos, tras el inicio de la campaña de este fruto en el último trimestre, la exportación marcó cifras récord de US$ 483 millones, gracias a los mayores volúmenes despachados (+46%) que compensaron el menor precio pagado (-11%).

Otros productos que registraron incrementos importantes fueron: aceite de palma (+48%), uvas (+40%), frijol (+38%), manteca de cacao (+20%), cebolla (+13%), páprika (+12%) y tara (+12%).

Pesca



Otro de los sectores que viene creciendo significativamente es la pesca, cuyas exportaciones aumentaron 22.6% en noviembre y 30.2% en el periodo enero – noviembre, totalizando US$ 1 297 millones.

Entre enero y noviembre de 2018, destacó la mayor exportación de pota (+67%) y conserva de pescado (+38%).

El principal destino de las exportaciones pesqueras no tradicionales fue España (19% de participación), que aumentó sus compras en 43%, así también destacaron los envíos a Corea del Sur (+104%) que incrementó su participación de 7% a 12%.

Cabe destacar que, la pota, procedente casi en su totalidad de Piura, explicó casi el 50% de las exportaciones pesqueras del sector no tradicional y acumuló hasta noviembre US$ 612 millones, superando el valor de las exportaciones en similar periodo de 2017.

Este crecimiento fue sustentado por los mayores volúmenes (+23%) y mejores precios FOB (+36%), siendo los principales destinos España, China y Corea del Sur que representaron el 68% de las ventas totales.

Textiles y químicos



Las exportaciones textiles crecieron 11.4% en el periodo enero-noviembre.

Este resultado obedeció a las mayores exportaciones de productos de lana y pelo fino (alpaca) hacia Noruega, Italia y Estados Unidos; así como de T-shirt de punto (+15%) hacia Estados Unidos, Brasil y otros países.

En el sector químico los envíos de dichos productos ascendieron a US$ 1 428 millones, creciendo 13.9% respecto a similar periodo de 2017, explicado por las mayores ventas de ácido sulfúrico (+157%), sulfato de cobre (+46%) y óxido de zinc (+27%).