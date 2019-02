Ciro Castañeda: “El boca a boca es más fuerte que la publicidad”

Empezó a trabajar desde pequeño, realizando tareas agrícolas. De esta etapa, Ciro Castañeda, fundador y administrador de la marca de cocinas Fadicc, solo guarda agradecimientos por lo aprendido: un alto nivel de responsabilidad.

—Coménteme sobre sus inicios.

Comencé a trabajar a los 7 años, ayudando a mi padre. Cursaba el primer grado de primaria y me despertaba a las 5 de la mañana para ayudarlo hasta que me tocaba ir al colegio dos horas después. Trabajar desde niño me enseñó a ser muy responsable.



​

—¿Hasta antes de Fadicc, siempre desarrolló estas tareas?

No. Vivía en Huánuco y a los 12 vine a Lima con mi familia. Empecé a trabajar en construcción desde los 13 años, y dos años después, ya era maestro de obra. Lo logré en base al empeño. Incluso, en el grupo había adultos de 40 y 50 años, pero mi habilidad, junto a la responsabilidad, por sobre todo, hizo que destacara.

—Y en el ámbito académico, ¿cómo le fue?

No pude terminar el colegio. Estudié solo hasta cuarto de secundaria porque mi trabajo era pesado. Sin embargo, estudié un curso de ocho meses de administración de empresas.

—¿Cómo nace Fadicc?

Trabajaba en una fábrica de metalmecánica y un día, a los 32 años, le propuse a mi hermano formar un pequeño taller. Hicimos los registros necesarios y empezamos con un negocio de lámparas y, tiempo después, cambiamos a cocinas. Vimos que el mercado se iba ampliando en ese ámbito.

—¿En qué se respaldó para crecer?

En la humildad. Siempre hay que preocuparse de qué es lo nuevo por hacer y aprender. También cuidamos mucho nuestro mercado. Otro factor importante es cumplir con las obligaciones fiscales, con los trabajadores, proveedores, y estar siempre con los clientes.

—¿Cómo Fadicc maneja este último factor?

Nos entregamos al 100% a los clientes. Por ejemplo, viajo los fines de semana a provincias para ver a los clientes que registran inconvenientes. Me presento como técnico, escucho sus incomodidades y soluciono el problema. Lo importante es que queden satisfechos.

—¿A qué responde este trabajo?

Que te recomiende el mismo cliente. El boca a boca es más fuerte que la publicidad: brinda confianza. Esta red es fundamental. Te ayuda a mediano y largo plazo.

—¿Cómo va Fadicc y cuáles son las proyecciones que maneja?

Estamos facturando más de S/1,6 millones anuales. Al cierre del 2019, esperamos ingresar artefactos eléctricos con la marca Fadicc al mercado. Además, queremos expandirnos a escala internacional en el 2022.

—¿Cómo recibe este Premio LEC?

Es una emoción que no esperaba sentir nunca. Lo recibo con humildad y, a la vez, como un impulso para seguir creciendo, generar más empleo y sudar un poco más la camiseta.