LEC 2019: Héctor García Béjar se llevó el gran galardón de los premios

Héctor García Bejar recibió el gran galardón de los Líderes Empresariales del Cambio (LEC) 2019, el EY Entrepreneur of the Year. Este reconocimiento se lleva a cabo gracias a la iniciativa de EY, El Comercio y Asbanc.

"Recibo el premio con mucha humildad y me siento feliz por haberlo recibido hoy. Es un día trascendental en mi vida porque creo que es un reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación que he tenido para el trabajo, para mi empresa, para mi familia; y porque no decirlo, para todo el país", dijo el gerente general de Motores Diesel Andinos - Modasa.

La ceremonia contó con cinco categorías más: Joven Empresario, Empresa Mediana, Empresa Grande, Empresa Grande Consolidada y Empresa Corporativa.

El ejecutivo consideró que todos los premiados de la edición 2019 de los Premios LEC son ganadores, ya que cada una de sus historias son brillantes e inspiradoras por el esfuerzo que hay detrás de cada una de sus empresas.