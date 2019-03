Oswaldo Hidalgo: “No hay nada más importante que la constancia”

Trabajó a los 13 años cargando bultos en agencias de viaje, lavando autos y vendiendo arreglos florales en el cementerio de Huaraz. A los 15, se empleó como integrante de la seguridad de una fábrica de radiolas en Lima. Su espíritu emprendedor lo llevó a crear una empresa textil. Pero el impacto de las importaciones chinas lo empujó a fundar, junto a sus hermanos, Vistony, empresa de lubricantes automotrices e industriales.

—¿Cómo fueron los primeros años en el rubro de grasas y lubricantes para vehículos?

Nací como vendedor ambulante. Visitaba los conos ofreciendo productos lubricantes. Así fueron dos o tres años hasta que logré formalizarme. Fue un comienzo muy interesante.



—¿Cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado como empresario?

Las dificultades son permanentes. En el Perú y en el mundo no hay políticas claras de cómo apoyar a los emprendedores. Por ejemplo, cuando uno quiere formalizarse se presentan varios inconvenientes. Uno de ellos es la financiación. Cuando el emprendedor va a una entidad bancaria a solicitar un préstamo no le hacen caso porque no cuenta con garantías. Por esa razón, mucha gente cuando inicia un negocio se desanima rápidamente porque no encuentra facilidades. Actualmente, formalizarse significa traspasar varios desafíos.

—¿Qué recomendación le daría a quienes deciden emprender y se encuentran con estas dificultades?

No hay nada más importante que la constancia y hacer las cosas con amor. Hay que estar preparado para soportar la dificultades. Quien quiere alcanzar sus sueños, sigue hacia adelante, soportando las adversidades. Siempre hay un amigo o un familiar que a veces a regañadientes te presta dinero. El que empieza como un pequeño emprendedor debe saber que no puede esperar grandes logros en el corto plazo. Se requiere de muchos años. En mi caso, son 56 años de lucha y esfuerzo permanente.

—¿Cuáles son los principales logros que ha obtenido con Vistony?

Considero que los logros los tenemos a diario cuando vendemos más productos que el día anterior. Si tenemos esos resultados es porque el producto se va posicionando.

— ¿Cuáles son sus proyecciones para este año?

Esperamos que la planta que hemos construido en la India inicie operaciones este año. Nos hemos permitido ingresar a este mercado tan grande que tiene alrededor de 1.300 millones de habitantes.

—¿A dónde apuntan llegar en los próximos años?

Queremos tener presencia en los cinco continentes. Estamos investigando el mercado de Australia y ya hemos adquirido un terreno en dicho país, donde debemos de estar empezando a construir el siguiente año. No necesariamente será una planta, puede ser una distribuidora. En el 2021, debe iniciar sus operaciones.

—¿Qué significa para usted ser reconocido como un líder empresarial del cambio (LEC) ?

Es muy significativo este reconocimiento. Sirve como un incentivo para todo lo que nosotros hacemos