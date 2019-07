Bitcoin se desploma tras crítica de Trump a las criptomonedas

El bitcoin cayó brevemente por debajo de los US$10.000 el lunes, tras otra venta masiva de fin de semana en la que algunas monedas digitales cayeron más de un 20%.

La criptomoneda principal cayó hasta un 17% desde el viernes antes de recortar su caída a US$10.360, un 13% menor, según la fijación compuesta de precios de Bloomberg a las 11:01 a.m. en Londres. Otras criptodivisas de alta bursatilidad también retrocedieron: Ethereum cayó un 18% y litecoin bajó un 15%.

► Trump advierte a Facebook sobre su plan para crear criptomoneda

► El bitcoin borra ascenso meteórico casi tan rápido como subió

► Powell de la FED tiene 'inquietudes' sobre Libra de Facebook



La caída se produce días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara las monedas digitales poco después del repunte estelar de este año.

Trump escribió en Twitter el jueves que no es "un fanático del bitcoin ni de otras criptomonedas, que no son dinero, y cuyo valor es altamente volátil y se basa en la nada", y agregó que "los activos criptográficos no regulados pueden facilitar el comportamiento ilícito, incluido el tráfico de drogas y otras actividades ilegales".

El bitcoin "sigue cotizando a la baja, ya que los comentarios del presidente Trump ejercen una presión descendente sobre la criptomoneda", dijo Alfonso Esparza, analista sénior de mercado de Oanda Corp. en Toronto. La airada declaración de Trump apunta a que el bitcoin "podría caer incluso hasta US$8.000 y revertir todos los avances logrados en junio".

El bitcoin subió inicialmente tras los comentarios de Trump, pero desde entonces ha borrado con creces sus ganancias.

Trump también criticó el plan de Facebook de lanzar su criptomoneda libra el jueves, al señalar que si el gigante de las redes sociales realmente quisiera entrar al negocio financiero, debería convertirse en un banco y ser regulado como tal. Los funcionarios de Facebook están preparados para defender su iniciativa de dinero digital en dos audiencias del Congreso de EE.UU. esta semana.