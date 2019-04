Cobre avanza apoyado en positivos datos de China y baja del dólar

Los precios del cobre subían este viernes ya que la debilidad del dólar y datos robustos sobre los nuevos créditos en China reforzaron la expectativa de una demanda saludable del metal industrial para el segundo trimestre.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) sumaba 1,7% a US$ 6.519 la tonelada a las 11:19 GMT. Los precios del metal usado en la construcción y el tendido eléctrico han cotizado mayormente en un rango de entre US$ 6.350 y US$ 6.550 desde mediados de febrero.

"Esperamos que los precios del cobre alcancen los US$ 6.700 dentro de unos tres meses", dijo Oliver Nugent, analista de Citi, quien añadió que el reporte de China sobre el crecimiento del crédito había estimulado las compras del metal rojo.

"Los primeros datos 'duros' de marzo apuntan a una mejoría en la actividad de construcción en China, el mayor avance en cinco meses", añadió.

Los nuevos créditos de China subieron más de lo previsto en marzo, ya que las autoridades presionaron a los prestamistas a ofrecer más efectivo a la pequeña y mediana empresa a fin de apuntalar la economía.

Entre otros metales básicos, los precios del aluminio sumaban 0,1% a US$ 1.862 la tonelada; mientras que el zinc avanzaba 1,6% a US$ 2.911 la tonelada; y el plomo ganaba 0,3% a US$ 1.932 por tonelada.

Fuente: Reuters