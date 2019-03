Fiebre de cannabis llega a bolsa china ante ira de reguladores

La fiebre de las acciones chinas de compañías vinculadas al cultivo del cannabis se está aplacando después de que los reguladores tratasen de amortiguar la que ha sido una de las apuestas bursátiles más demandas del año.

Shanghai Shunho New Materials Technology Co. y Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co. cayeron más de un 6% el jueves después de que la Bolsa de Valores de Shenzhen pidiera a las compañías que advirtieran a los inversores sobre la incertidumbre a la que se enfrentan sus proyectos de cannabis industrial.

En notificaciones por escrito, la bolsa también solicitó a las compañías que presenten informes de progreso sobre esos negocios antes del 2 de abril. Ninguna de las compañías respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Bloomberg.

Shanghai Shunho había ganado un 378% desde principios de año hasta el miércoles, mientras que Jilin Zixin aumentó un 142%, en una réplica de la euforia que ha impulsado al sector de la marihuana en otras partes del mundo. El cultivo del cannabis industrial es legal en China pero solo para uso en fibra y semillas, dice el Comité Nacional de Control de Narcóticos de China. Quedan prohibidos otros usos, incluidos los fines médicos.

Los inversores chinos están apostando con fuerza por compañías incluso con un mínimo vínculo con el cannabis industrial, ignorando las advertencias de las empresas y un aviso del Gobierno que insta a las autoridades a limitar la aprobación de las licencias relacionadas con la marihuana. Shunho’s ha emitido al menos seis advertencias solo en los últimos dos meses para recordar a los inversores sobre los riesgos del sector.

“Es solo un concepto todavía. Hemos visto grandes ganancias en el corto plazo, por lo que todos los riesgos serán futuros", dijo Yu Yingdong, vicepresidente general de Shenzhen Yun-Neng Fund Management Co.

Dentro del sector, Yunnan Yuntianhua Co. registró la caída máxima permitida por la bolsa del 10% y la impresora de paquetes de cigarrillos Shantou Dongfeng Printing Co. también retrocedió en ese nivel tras haberse apreciado casi un 60% desde febrero, cuando dijo que una filial estaba explorando oportunidades de cannabis industrial. Harbin Pharmaceutical Group Co. escapó con un aumento del 6,9% después de decir que tiene un interés del 2% en un proyecto relacionado con el cannabis industrial.