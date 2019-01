Davos: Presencia latinoamericana destaca en primer día del Foro Económico Mundial | FOTOS

Este martes se dio inicio al Foro Económico Mundial realizado en la localida de Davos, Suiza. El evento destacó por la presencia de 4 presidentes de la región latinoamericana: Jair Bolsonaro (Brasil), Lenín Moreno (Ecuador), Mario Abdo (Paraguay) y Carlos Alvarado (Costa Rica).

Bolsonaro expuso por primera vez a nivel internacional las reformas económicas liberales que planea emprender en su gobierno, entre las que figuran la reducción del Estado y la rebaja de las cargas fiscales para los empresarios.



El mandatario brasileño señaló también que su gobierno defenderá los valores en los que cree, empezando por "la familia", así como "el derecho a la vida y a la propiedad privada".

En tanto, los presidentes de Paraguay, Costa Rica y Ecuador reclamaron hoy desde el Foro de Davos una solución urgente y "entre todos" a la crisis política, económica y humanitaria que vive Venezuela, y coincidieron en que no se puede ya mirar para otro lado.

"No creo en los intervencionismos militares, pero sí en aquellos intervencionismos en los cuales uno apela a que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos", dijo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, durante un debate sobre la actualidad latinoamericana que derivó rápidamente hacia la grave crisis venezolana.

"La solución es resolverlo entre todos", enfatizó Moreno y coincidió con el resto de los intervinientes en que Venezuela vive una situación "dramática" que afecta negativamente a toda la región.

Su homólogo costarricense, Carlos Álvaro Quesada, definió el momento latinoamericano como "particularmente complejo", no sólo por la crisis en Venezuela, sino también por la de Nicaragua.

"Me preocupa que queramos pensar como si las problemáticas fueran nada más nacionales y como si no fuera con nosotros lo que pasa", dijo.

"No podemos ser indiferentes, no podemos no actuar empáticamente", afirmó y, rememorando el título de la famosa novela de Ernest Hemingway "Por quién doblan las campanas", comentó que las campanas no solo doblan por las víctimas de la crisis venezolana, sino también por todos los que las escuchan en el continente.

Quien fue más lejos en sus comentarios sobre una hipotética salida al enfrentamiento político fue el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez,

Afirmó que su gobierno reconocería al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente venezolano, si así lo decidiera ese órgano legislativo controlado por la oposición.

"Nosotros reconoceríamos al señor Guaidó como presidente, porque creo que tenemos que enviar un mensaje claro; que ese mensaje va a contribuir al equilibrio y que, a través de ese equilibrio, la consecuencia puede ser el gran diálogo", añadió Benítez.

Fuente: EFE