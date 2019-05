Venezuela: Guaidó paga deuda de Maduro y retiene a Citgo en medio de crisis

Juan Guaidó acaba de pagar la deuda contraída por su rival político Nicolás Maduro, el último hito en la batalla entre los enfrentados líderes de Venezuela.

Titulares de bonos con vencimiento en 2020 de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) recibieron el pago de intereses el miércoles, según dos inversionistas tenedores de pagarés que solicitaron no ser identificados. Alejandro Grisanti, miembro de una junta directiva de PDVSA creada por Guaidó, confirmó el pago y dijo que el dinero provenía de las cuentas por cobrar de la petrolera. Marca la "primera transacción financiera del gobierno del presidente Juan Guaidó", agregó.

Normalmente, un pago de intereses de US$71 millones recibiría poca atención. Sin embargo, no se trata de un pago ordinario. Los bonos, que son las únicas notas en las que Venezuela no ha incumplido, están respaldados por una participación en Citgo, ubicado en Houston. Esto significa que si no se ganara dinero, los acreedores podrían apoderarse de la compañía de refinación. Si bien el gobierno de Maduro mantiene aún el control operativo de Venezuela, el pago muestra el poder de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional mientras lucha por derrocar al líder socialista como jefe de estado.

"No recuerdo ninguna instancia como ésta", dijo Russ Dallen, socio gerente de la correduría Caracas Capital en Miami. "Es un caso único en la historia de bonos soberanos".

Los bonos se remontan a un canje de deuda de octubre 2016, cuando PDVSA, con escasez de efectivo, buscaba aliviar su carga de pago a corto plazo. Una parte de los titulares de bonos acordó revertir los vencimientos de la deuda que tenían a cambio de un gravamen sobre Citgo, la refinería con sede en Houston, propiedad de PDVSA.

Las notas se cotizan actualmente en aproximadamente 90 centavos por dólar, en comparación con los 30 centavos de los bonos en incumplimiento del país. Aún así, los precios de la deuda habían caído desde un máximo de 95 centavos a mediados de enero debido a la creciente preocupación de impago.

La petrolera venezolana, PDVSA, es sujeto de sanciones que restringirán su negocio en el extranjero. (VALERY SHARIFULIN vía BBC)

PDVSA tendrá una prueba aún más difícil en octubre, cuando deberá pagar cerca de US$1.000 millones sobre las notas. La Asamblea Nacional probablemente no autorizará el pago si la oposición no ha expulsado a Maduro del poder, escribió el economista jefe de Torino Capital, Francisco Rodríguez, en un informe esta semana.

Otra opción sería que PDVSA refinanciara la deuda.

Con el incentivo adecuado, los inversionistas probablemente podrían recaudar suficiente dinero para ayudar a PDVSA a realizar el pago, dijo Mike Conelius, gerente de cartera de T. Rowe Price con sede en Baltimore, y titular de los bonos.

"Sería tener muy poca visión de futuro dejar que PDVSA incumpliera y luego tener una liquidación", dijo.