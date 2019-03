Disney compra Fox: Así cambia la fortuna de los multimillonarios Murdoch

El acuerdo por US$71.000 millones de Walt Disney Co. para comprar una franja de los activos de 21st Century Fox Inc. no solo rehace el panorama de los medios. Está cambiando la fortuna de una de las dinastías más poderosas de la industria.

Durante más de medio siglo, Rupert Murdoch ha construido un imperio mediático, y ahora vale US$19.300 millones. Pero los US$12.000 millones en ingresos del acuerdo de Disney se repartirán entre sus seis hijos: Prudence, Elisabeth, Lachlan, James, Grace Helen y Chloe. Eso los convertirá en multimillonarios por sí mismos y recortará la fortuna del anciano Murdoch a US$7.300 millones, según cálculos del Índice Bloomberg Billionaires. Fox declinó hacer comentarios.



La escisión del martes de Fox Corp. y la posterior adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney marca un cambio significativo en la estructura de la fortuna Murdoch. Históricamente, los herederos de Rupert tenían poco control. El patriarca de la familia controlaba de manera efectiva el fideicomiso familiar Murdoch, con sede en Reno, Nevada, que posee las acciones de 21st Century Fox y News Corp, según informes.

El acuerdo dio a los accionistas de Fox la opción de aceptar su pago en acciones de Disney o en efectivo, o una combinación de ambos. Especialistas en impuestos dijeron el año pasado que los ingresos en efectivo estarían sujetos a ganancias de capital y posiblemente a impuestos estatales. Sin embargo, si un accionista estadounidense recibe solo acciones, no se reconocerá ninguna ganancia o pérdida.

No está clara la elección de los Murdoch, pero "cuando se trata de un fideicomiso, las consecuencias fiscales de la transacción generalmente fluyen a través de cada beneficiario", explica Harvey Bezozi, contador público certificado y fundador de YourFinancialWizard.com.

Es probable que los hijos, algunos ya conocidos, se vuelvan aún más famosos. Lachlan Murdoch será el director ejecutivo de la nueva Fox; desea aprovechar el negocio de entretenimiento de la compañía y aumentar su producción de programas con guión, según han dicho personas familiarizadas con sus planes.

El hermano menor, James, estableció un fondo de inversión este año y no tendrá un rol en Fox Corp. Se espera que se dedique a intereses en áreas como las inversiones en tecnología. Elisabeth, quien vendió una compañía de producción especializada en reality TV a la empresa de su padre por aproximadamente US$670 millones en 2011, se ha dirigido hacia el lado creativo y de producción de la industria de los medios de comunicación con Vertical Networks, una empresa nueva con sede en Los Ángeles que crea series de video en formato corto y digital.