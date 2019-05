Fundador de Huawei: "Apple es mi maestro. ¿Por qué me debería oponer a mi maestro?"

China no planea tomar represalias contra Apple por el veto a Huawei del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Eso, según el fundador del gigante tecnológico chino, Ren Zhengfei.

En una entrevista a la agencia Bloomberg, Ren aseguró que él sería el primero en oponerse a una reacción de Pekín contra Apple.

Aunque en China, ya comenzó a detectarse una especie de boicot ciudadano a productos de Apple como respuesta al conflicto EE.UU.-Huawei, que no ha hecho más que escalar en las últimas semanas.

Pese a ello, el gobierno del país asiático no ha mostrado ningún indicio de que vaya a tomar medidas contra la famosa empresa de la manzana.

Los expertos consultados por BBC Mundo también ven lejana esa posibilidad, si bien no descartan que Apple sufra las consecuencias de un boicot de los consumidores alentado por la prensa estatal.

"ES MI MAESTRO"

En la entrevista a Bloomberg TV, Ren se mostró calmado y remarcó la importancia que ha tenido Apple, uno de sus competidores, en el sector tecnológico.

"Apple es el líder en el mundo. Si no existiera Apple, no habría celulares con internet. Si Apple no nos hubiera ayudado a ver el mundo, no podríamos ver su belleza", manifestó.

La empresa de Cupertino, fundada por Steve Jobs, marcó el camino de Huawei, que actualmente es la tecnológica más grande de China y el segundo mayor vendedor de smartphones del mundo.

"Apple es mi maestro (...). Como estudiante, ¿por qué debería oponerme a él? Nunca lo haría", aseguró.

(Foto: BBC)

Pese al tono conciliador respecto a Apple, al que superó en ventas en China, el fundador de Huawei se mostró mucho más crítico con Washington.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

El gobierno de Trump prohibió a sus empresas hacer negocios con Huawei por motivos de "seguridad nacional" por sus supuestos vínculos con el gobierno chino.

Diversas firmas punteras anunciaron la ruptura de los lazos con el gigante chino, entre ellas, Google o Qualcomm.

Ren reconoció que las medidas de Washington pueden lastrar su ventaja en el sector, pero insistió en que la firma sobrevivirá.

"Si algunas compañías no quieren trabajar con nosotros, es como un agujero en un avión. Estamos trabajando en arreglar ese agujero, pero el avión sigue siendo capaz de volar", aseguró Ren.

En concreto, el exitoso empresario mencionó un posible cambio de estrategia en cuanto a los chips que utiliza la compañía: la mitad de ellos proceden de firmas estadounidenses, pero la otra mitad es producida por la propia empresa.

"Si Estados Unidos impone mayores restricciones, reduciremos la compra de chips estadounidenses y utilizaremos más nuestros", comentó.

Huawei sobrevivirá a las decisiones de la Casa Blanca, dice su fundador. (Foto: Getty Images)

Para el exitoso empresario, que trabajó en el pasado como ingeniero en el Ejército chino, "Estados Unidos no es la policía internacional".

"No pueden gestionar el mundo entero. El resto del mundo decidirá si debe trabajar con nosotros, de acuerdo con sus propios intereses comerciales y su posición".

Ren también respondió a las críticas contra la firma, a la que acusan de conseguir ventaja en el sector gracias al robo de propiedad intelectual y ayuda del gobierno chino.

"Estados Unidos no ha desarrollado esa tecnología, así que ¿de dónde la iba a robar?", contestó el fundador en referencia al 5G, un campo en el que Huawei está años por delante del resto de tecnológicas, según los expertos.

"Llevamos la delantera (...) si no lo hiciéramos, Trump no haría tantos esfuerzos por atacarnos. Nos ataca porque estamos más avanzados que ellos".