Mass: Esta es su estrategia para competir con Tambo+

El 2017 fue el año de consolidación de los formatos del canal moderno en Lima. Si bien la tienda de conveniencia Tambo+ se posiciona a la cabeza, con 199 locales al cierre del año, un actor que expandió con fuerza su formato y se posiciona como el segundo más grande del mercado es Supermercados Peruanos, con las tiendas de descuento Mass, que cerró el año con 161 locales.

Según la memoria anual de la empresa, el número de tiendas Mass ha crecido de 19 locales en el 2015, a 59 locales en el 2016, para luego colocar 102 nuevas tiendas sólo en el 2017. Esta marca, sin embargo, no es una nueva. Se trata de un formato remodelado y relanzado a principios del 2006; siendo a partir del 2015 en que Inretail apuesta por una mayor expansión de la marca.

Además de Mass, Supermercados Peruanos, parte de Inretail, incluye en su portafolio de marcas a Hipermercados Plaza Vea, Supermercados Plaza Vea Súper, Plaza Vea Express, y Supermercados Vivanda.

Por ello, la apuesta de Supermercados Peruanos por las tiendas Mass a partir del 2015 es parte de la ruta de desarrollo de la empresa, según Ernesto Aramburú, Director gerente de Inversiones y Asesorías Araval.

"Primero fue copando el mercado de los supermercados mientras fuera menos complejo el encontrar los terrenos. Después pasó de supermercados a hipermercados, posteriormente al concepto de precios bajos. Esta evolución ha sido el patrón en todos los mercados como línea o ruta de desarrollo", comenta y pone de ejemplo las tiendas de los servicentros que recientemente sacaron locales stand alone.

En esa línea, Christophe DeGreift, Managing Director de la consultora de negocios Real Time Management, añade que a Supermercados Peruanos "le ha tomado tiempo encontrar el formato y la fórmula para tener más éxito", descartando que previo a la expansión de Mass el mercado peruano no haya estado listo para este formato.

"Qué mercado no está listo para precios bajos", se pregunta.

LA ESTRATEGIA MIXTA

La estrategia de las tiendas de descuento apunta a tener marcas privadas y blancas que venden bajo su marca -en el caso de Mass, hay productos Bell's y Mass- con un formato austero, de bajo costo de operación por metro cuadrado y con la exposición de sus productos incluso en la unidad de embalaje original del fabricante.

"Eso tiene dos objetivos, uno es bajar su costo operativo pero también manda un mensaje al mercado de 'mira, acá los precios son bajos'", explica De Greift.

Dicho esto, el target de Mass no es exclusivamente los niveles económicos bajos, considerando que este año ubicó nuevas tiendas en distritos como Lurín, Chorrillos, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

"Los NSE más altos irán para algunas categorías -como detergentes o papel higiénico- a las tiendas de descuento y para otros productos más sofisticados van a tiendas más premium. No descartaría que haya un mix de público en particular en NSE que van a las tiendas Mass", explica, pues a algunas personas de alto ingreso no les interesa la marca ni una experiencia de compra en ciertas categorías.

Es así que el formato de tiendas de descuento compite con las tiendas de conveniencia y con las bodegas tradicionales, en un formato intermedio entre estos formatos y los supermercados, añade Ernesto Aramburú.

MAYORES SINERGIAS

Hace una semana, Christopher Mejía, director de Iniciativas del Centro de Transporte y Logística (CTL) del Massachusetts Institute of Technology (MIT) comentó a este Diario que los supermercados son los verdaderos competidores de las tiendas de conveniencia, al competir ambos por un público de ingresos medio altos o altos, con precios más elevados que las bodegas tradicionales, pero con la ventaja de que las tiendas como Tambo+ pagan por terrenos más pequeños y eficientes por metro cuadrado.

En este sentido, la apuesta de Supermercados Peruanos por Mass hace frente a las tiendas de conveniencia; mientras que en el 2017, la empresa solo abrió dos nuevas tiendas pertenecientes al formato Hiper y Super.

La tendencia es a que marginen menos y se posicionen como la alternativa más barata de compras, señala Aramburú, aprovechando la cadena de suministro.

“Los tiempos de construcción y apertura en estos formatos son mucho menores [que el de supermercados] y el acceso a terrenos por ser estos más chicos más fáciles y de menor costo”, comenta Aramburú.

Según cálculos que cita el especialista, el nivel de eficiencia de la venta media por metro cuadrado de los supermercados es de US$423; mientras que el de las tiendas de conveniencia tienen rangos entre US$1.200 y US$2.000 dólares por metro cuadrado.

Por los bajos costos de terreno que aprovechan estos formatos es que De Grieft ve difícil que Mass entre a zonas como Miraflores y San Isidro, pese a que exista demanda.

“Pero no me sorprenderia ver en Surquillo o Lince que vengan clientes de San Isidro, así la compra sea por encargo”, señala.

