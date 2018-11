REDES ENTRAMPADAS

​Durante el primer foro sobre la necesidad de dictar una nueva ley para las "telco" que organizó esta semana el Congreso, se expuso la problemática que existe para reducir la brecha digital. Se explicó que no solo hay una Red Dorsal subutilizada pues opera en donde no se calculó que existiría competencia privada, sino que hay 21 redes regionalesque se conectan a la Dorsal y tendrán los mismos problemas cuando empiecen a operar si no se cambia el marco legal y el diseño de modelo económico. Los expertos presentes lamentaron que problemas en los terrenos, las conexiones eléctricas y desacuerdos judiciales en algunos casos (Amazonas e Ica) estén complicando y retrasando la concreción de los proyectos. "Desde el Congreso esperamos y pedimos a las autoridades respectivas que se resuelvan pronto y con transparencia todos estos inconvenientes", dijo el congresista Monterola.

Fuente: MTC