Telefónica: ¿Cuáles son los casos por los que fue sancionada?

El 31 de mayo el Tribunal de Contrataciones de la Ocse decidió que los pedidos de reconsideración de Telefónica del Perú no tenían lugar y ratificó por la vía administrativa las sanciones aplicadas al operador: suspenderlo por seis meses de brindar servicios al Estado.

Los casos por los que se aplicó dicha sanción fueron dos: uno por un proceso en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otro en el Despacho Presidencial (DP).

►Telefónica: ¿Cuál es el impacto de no poder contratar con el Estado?

►Telefónica fue inhabilitada por tribunal OSCE para contratar con el Estado



En el caso del DP, el 2 de mayo se había declarado que se le daría una sanción de suspensión de seis meses porque no presentó información exacta sobre un proceso de capacitación. Telefónica pidió reconsiderar la medida y el 31 del mismo mes esta fue ratificada.

Según figura en el texto de la Resolución N° 1422-2019-TCE-S2, Telefónica había presentado certificados de capacitación en control de incendios y uso de videocámara al personal del despacho a fines del 2015, pero luego de una auditoría se determinó que no existió la capacitación pues los trabajadores refirieron no haberla recibido.

Telefónica alego que no tenía necesidad de alterar la información porque no recibiría ningún beneficio con ello y que dicha capacitación se dio al momento de entregar los equipos, pues no se necesitaba una clase especial para ello. El operador pide reconsiderar la sanción por considerarla excesiva pero el Tribunal no lo consideró procedente.

El MEF consideró que no se habían cubierto todos sus requerimientos y procedió a anular el contrato.

OBSERVACIONES DESATENDIDAS

En el caso del MEF la sanción también fue impuesta el 2 de mayo y el respectivo pedido de reconsideración de Telefónica rechazado el 31 del mismo mes.

La Resolución 1434-2019- TCE-S4 señala que el operador español fue responsable de que el MEF resuelva el Contrato N° 010-2016-EF/43.03.SAU al no haber atendido las observaciones realizadas a su servicio en el 2016.

Se indica que el MEF comunicó a Telefónica sus observaciones y le dio el plazo de diez (10) días calendarios para subsanarlas, lo cual no ocurrió. Ante ello optaron por comunicarle por vía notarial su requerimiento, pero no obtuvieron la respuesta esperada y se procedió a resolver el contrato.

Telefónica alegó que sí había cumplido con subsanar las observaciones y no había causa para resolver el contrato. Además estableció que se acudió a una conciliación y a un arbitraje por la materia.

La resolución cita que en la conciliación no se llegó a ningún acuerdo y que el arbitraje fue concretado fuera del plazo previsto por ley (debió darse en 15 días) por tanto se mantiene la falta. La mayoría de miembros del Tribunal votó a favor de no eliminar la sanción y hubo un voto dirimente que pidió reducirla a tres meses.​

Un contrato importante para los operadores es el que permite llevar Internet a los cientos de colegios ubicados a nivel nacional.

OTROS CASOS

​A lo largo del 2018 y lo que va del 2019 en los procesos de compras públicas en la Ocse se han presentado algunas controversias que ya fueron mencionadas por El Comercio en ediciones pasadas.

Uno de esos casos fue el concurso para brindar Internet a cuatro grupos de colegios del Minedu. El proceso fue ganado por Bitel, quien tenía un costo superior al de Telefónica por varios millones de soles. El operador español no fue calificado porque se dijo que existía un vacío o falta de precisión en la presentación del ingeniero que se encargaría del proyecto. Telefónica consideró indebida dicha medida y el caso fue remitido a Contraloría.

Otro caso sonado fue el de la Sunat. Los otros operadores manifestaron su disconformidad porque en las bases se pedía que una parte de la conexión se diera en cobre, que es bastante menos veloz que la fibra óptica y es el estándar en todos los concursos actuales, incluido el antes citado del Minedu.

Telefónica, quien ganó esta licitación, ya era proveedor de la Sunat con anterioridad y tenía desplegado enlaces de cobre en diversas sucursales, el cual no tendría que reemplazar, lo que le permite manejar menores costos en sus ofertas.