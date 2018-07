Bank of China busca ingresar al sistema

bancario peruano Bank of China Limited y Bank of China Group Investment Limited, en calidad de accionistas, buscan crear una empresa bancaria a denominarse Bank of China (Perú)

En el 2016, Bank of China abrió las puertas de su oficina de representación y afirmaron que buscarían facilitar el comercio bilateral y el éxito de los negocios chinos y peruanos que se instalen en el otro país. (Foto: BBC)