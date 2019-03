BCR: Aumenta el optimismo en las empresas en febrero

Los indicadores adelantados sugieren una moderación de la actividad económica, sobre todo, por la caída en la producción de los sectores primarios. No obstante, el dinamismo que todavía presentan los sectores no primarios sostiene el optimismo de los empresarios.

En febrero, el indicador de confianza sobre la economía a tres y a 12 meses aumentó en ambos casos en un punto, al cerrar en 59 y 70 puntos, respectivamente, según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR).

Según el sondeo de la autoridad monetaria, de 15 indicadores evaluados para medir las expectativas de las compañías, estas se muestran pesimistas en solo uno. Este es el indicador que mide la expectativa de las empresas sobre la situación de la demanda de sus productos.

No obstante, las expectativas de las firmas sobre este índice, en los próximos tres y 12 meses, son optimistas. Incluso, la primera de ellas mejoró en dos puntos respecto al sondeo de enero, al terminar en 62 puntos.

“Que los indicadores no vengan bien [a inicios del 2019] en buena parte tiene que ver con los sectores primarios y no con los no primarios, lo que sugiere que la demanda interna va bien, sobre todo en el gasto del sector privado”, aseveró Francisco Grippa, economista jefe para el Perú del BBVA Research.

Los indicadores de confianza de las compañías sobre el dinamismo de su sector y la situación de la empresa mejoraron tanto para la medición de los próximos tres y 12 meses.

Además, las expectativas de contratación de personal, que tienen una incidencia relevante en el PBI (correlación del 63%), subieron en un punto, a 52, pero el índice de 12 meses cayó de 56 a 55 puntos.

Para Grippa, la confianza de los empresarios también tendría como sustento el contexto externo que se ha vuelto más favorable para la inversión. De acuerdo con el economista, las condiciones financieras han mejorado para las empresas con el detenimiento esperado de las subidas de las tasas de interés de la FED y con el enfriamiento de las tensiones comerciales.

Hacia adelante, Grippa comentó que la confianza de los empresarios dependerá, sobre todo, del contexto externo, de cómo se modere el crecimiento de la economía china y de lo que pueda suceder con el tipo de cambio.

“Hay varios elementos de riesgo que todavía están presentes y va a depender de cómo los empresarios peruanos lo tomen”, subrayó.