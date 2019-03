César Villanueva: Gestión del premier fue muy cortoplacista

A casi un año de liderar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), César Villanueva dejó el cargo que ahora asumirá Salvador del Solar, quien fue ministro de Cultura entre 2016 y 2017.

Si bien la llegada de Villanueva significó un respiro para los mercados ante la crisis política previa a la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, los lineamientos de gestión pública de la PCM se habrían enfocado en apagar problemas de corto plazo más que en apoyar medidas sectoriales que no gozan de popularidad, según especialistas consultados por El Comercio.

El primer síntoma de esta tendencia se dio en mayo, cuando el entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), David Tuesta, comentó posibles modificaciones a la ley del Impuesto a la Renta de personas naturales, la misma que fue descartada al día siguiente por Villanueva.

“Esta es una constante de Vizcarra, y lo que se nota es que no están dispuestos a tomar una medida que no sea populista o popular. Cuando se ha visto que la población o ciertos sectores se muestran en contra, han retrocedido”, comentó el ex ministro de Economía, Alfredo Thorne.

En esa misma línea, Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, consideró que el ex premier no logró involucrarse en la gestión política económica del Gobierno, por lo que no logró cumplir su rol de articulador entre las distintas carteras de la PCM.

“Se notó una desconexión muy grande entre el MEF y el premierato. El MEF ha estado avanzando a su manera, y el premier no ha estado necesariamente dando la cara”, añadió.

IDAS Y VENIDAS

Aunque este gabinete incrementó el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a productos como las bebidas azucaradas y las gasolinas, entre otros, la gestión del gabinete Villanueva estuvo marcada por conceder una serie de pedidos de sectores en crisis.

“No tomó el control de la gestión del Poder Ejecutivo a cabalidad y se concentró en apagar algunos incendios”, dijo Ramírez.

Durante los once meses al frente de la PCM, el Gobierno se comprometió a frenar el alza en la tarifa del agua en Moquegua estipulada por Sunass, mediante subsidios; reducir el ISC a los hidrocarburos y suspender el cobro del peaje de Yauca (Arequipa) por al menos cinco meses para levantar la huelga de transportistas; contratar cada mes a 50 miembros de la comunidad de Mayuriaga (Loreto) para que Petro Perú pueda ingresar a la zona de la rotura del Oleoducto Norperuano que se mantenía bloqueada por casi cinco meses; entre otras acciones.

“La política ha sido ‘dale a las regiones toda la plata que puedas y ante cualquier protesta dales lo que pidan’. Eso no es una política de gobierno”, añadió Alfonso Segura, ex ministro de Economía.

PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

El MEF ha señalado que en julio se presentará el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el cual contendrá metas y planes de acción basados en los nueve ejes establecidos en la política de la misma. Si bien Carlos Oliva continúa en su cargo, el cambio de ministros al interior del gabinete haría peligrar el cumplimiento del plazo establecido.

En ese sentido, Marcel Ramírez consideró que la tarea del nuevo premier será “aterrizar” el plan que se viene trabajando y comunicar las ventajas a la academia y a la organización civil; responsabilidad que no fue asumida por el ex premier Villanueva.