Educación en el Perú: Calidad educativa no estaría justificando las inversiones

El gasto en educación crece cada año en Lima más que los ingresos de las personas –4,83% versus 2,4%, en promedio–, en línea con la preferencia por los colegios privados. En la actualidad, el 34% de padres de familia del país califica como buena la educación en estos centros educativos. Esta participación es casi cuatro veces superior que los que opinan lo mismo sobre las escuelas públicas (9%), según el último sondeo de Pulso Perú.

Sin embargo, estas preferencias no se han reflejado en el aumento de las matrículas de los colegios privados. Por el contrario, ha crecido la inscripción en las escuelas estatales y se ha reducido en las privadas. Según el Censo Educativo del 2017, entre el 2014 y ese año, el número de inscritos en las escuelas públicas aumentó en 60.579 alumnos, y en los privados disminuyó en 11.473 alumnos.



De esta manera, la aceleración del gasto en educación estaría más asociada al aumento de precios en los servicios educativos que a una sustitución de escuelas públicas por privadas, por parte de las familias.

Según cálculos de esta Unidad de Análisis, en los últimos 10 años, la participación de la educación en el gasto total de una familia limeña típica ha crecido de 9,46% a 11,17%, solo por efecto de alza de precios.

Para la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (Apeim), la proporción del gasto en educación es mayor.

De acuerdo con el gremio, este ya representa el 14% de los ingresos de los limeños y la tasa sube al 17% en las familias de los segmentos socioeconómicos A y B. Pero se reduce a 12% en el C. Dichas proporciones son equivalentes a S/814 y S/353 mensuales, en promedio, respectivamente.

¿A CUÁNTO PUEDE LLEGAR EL GASTO?

También, nuestra Unidad de Análisis estimó el costo anual de las pensiones, matrículas, cuotas de ingreso, útiles, uniformes y el respectivo calzado escolar, sobre la base de los colegios de los distritos más representativos de los segmentos A, B y C. Este cálculo no incluye movilidad escolar, transporte y cualquier abono adicional que sea solicitado por el centro educativo.

Así, los números son los siguientes: en promedio, una familia del estrato A invierte al año S/21.758; del estrato B, S/8.080, y del C, S/5.274.

El mayor gasto está asociado con los conceptos matrícula, pensión y cuota de ingreso. En el estrato A, la pensión anual puede sumar S/10.500, en el B, S/5.100, y en el C, 4.020. Hay que indicar que en el caso de la cuota de ingreso, esta se cobra sobre todo en el segmento A, y el monto puede superar los US$40.000, aunque la mediana en este segmento es S/8.523.

En el estrato B, la cuota de ingreso no se cobra en varios colegios y de hacerlo, no supera los S/1.500. En tanto, en el estrato C, la mayoría de colegios privados no factura por este concepto.

En cuanto al gasto en útiles, la encuesta Hábitos de Compra en Útiles Escolares para la Campaña Escolar 2018-2019, elaborada por los alumnos de la carrera de Márketing de la USIL, con la asesoría de las especialistas Pamela del Pilar Lyon y Carla Arriola, de la misma casa de estudios, dio cuenta de que la mayor proporción de padres del segmento A espera gastar por útiles escolares entre S/601 y S/800, en este año. En el estrato B, la mayor proporción se concentra en el rango de S/401 y S/600; en tanto que, en el segmento C, la mayor proporción espera gastar entre S/201 y S/400.

Respecto al gasto en uniformes estos pueden llegar a un único pago de alrededor de los S/500, porque los padres compran las prendas escolares en paquete, sostiene Rosa Soria, administradora de Corporación Textil del Perú R&M.

De acuerdo con la empresaria, el mayor costo del uniforme es el saco, que cuesta entre S/140 y S/150. “El precio del kit va a depender del colegio y de la edad del estudiante. En el caso de un alumno de inicial, este solo usa buzo y polos”, comenta.

RETORNO NO JUSTIFICA

Si para usted la cifra de inversión en educación de las familias limeñas es alta, para el economista Hugo Ñopo, investigador en materia de educación y especialista regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el actual monto que invertimos los peruanos por educación es “insuficiente”.

“Tengo una posición que en gran medida es impopular. Yo digo que nosotros [el Perú] subinvertimos en educación. La inversión [en educación] es demasiado baja y debería ser mayor. Estamos perdiendo el tren, en que otros países están viajando”, afirmó Ñopo.

El especialista de la OIT argumenta que prueba de la baja inversión en educación en nuestro país es la proliferación de colegios privados baratos e informales, que para subsistir se las arreglan con el ofrecimiento de un pago “miserable” a los maestros.

De acuerdo con Ñopo, los padres deberían reflexionar sobre su decisión de llevar a su hijos a las escuelas privadas, toda vez que la calidad en las escuelas públicas es similar o superior a estas, con lo cual la mayor inversión en educación ya no tendría que venir del bolsillo de los padres, sino de la potenciación de la oferta de educación pública por parte del Estado.

Hay que indicar que un estudio de las investigadoras Clara Fontdevila y Paola Marius, ambas de la Universidad de Barcelona, y María Balarín y María Fernanda Rodríguez, de Grade, revela que las escuelas públicas presentan mejores rendimientos que el sector privado, tanto en la competencia de comprensión lectora como matemática.

Con base en los resultados del Censo Educativo del 2016, la proporción de alumnos de las escuelas públicas con nivel satisfactorio en comprensión lectora es superior al de los colegios privados. Solo la ventaja de las escuelas públicas sobre las privadas se pierde en colegios con niveles de pensiones superiores a S/400 mensuales.

En el caso de matemáticas, la ventaja pública se pierde en instituciones privadas con un nivel de pensión superior a los S/600.

Con ello, surge la reflexión sobre lo que debemos impulsar para que nuestros hijos puedan acceder a una educación de calidad y para que nuestros esfuerzos no caigan en saco roto.